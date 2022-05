Investigan la presunta violación a dos niñas en una casa abandonada en Valencia

Una casa abandonada en el municipio valenciano de Burjassot pudo ser el escenario de dos agresiones sexuales a dos niñas de 12 años, una de ellas podría tratarse de una violación múltiple por parte de varios agresores. El periódico Levante revela algunos detalles del caso, que ya investiga la Policía Nacional gracias a la denuncia de una tercera niña, amiga de las agredidas que, al parecer, fue la que alertó a sus padres de lo que estaba pasando y estos avisaron a la Policía.

Según apunta el periódico valenciano, las menores no conocían a sus agresores en persona y únicamente habían hablado y quedado con dos de ellos a través de Instagram.

Ninguna de las menores vivía en la zona donde ocurrieron los hechos y eso dificultó su localización, al no poder dar la chica que no fue agredida referencias concretas de la ubicación de la casa. De momento, no se han producido detenciones.

Horas después los agentes localizaron a las menores afectadas, una de ellas estaba ya en su casa y la otra de camino. Y aunque en un primer momento atribuyeron a una broma el relato de lo ocurrido los padres de una de ellas acudieron con su hija al hospital, donde confirmaron que había signos compatibles con una agresión sexual, por lo que procedieron a denunciar los hechos.

Agentes especialistas de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) investigan ahora la presunta agresión. Según Levante, ambas menores habían quedado con dos jóvenes entre los municipios valencianos de Godella y Burjassot. Cuando uno de ellos trató de mantener relaciones sexuales con una de las menores, esta se negó y él la habría forzado de manera violenta.

Otros cuatro jóvenes habrían acudido a la casa abandonada y habrían violado a la otra niña, según las primeras hipótesis. La Policía está tratando de confirmar los datos aportados para dar con los autores de los hechos.