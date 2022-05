¿Puede un peatón guardar una plaza de aparcamiento en la calle?

Dependiendo de la paciencia del conductor, encontrar una plaza de aparcamiento en las calles del centro de cualquier ciudad que, a según qué horas es casi un milagro, puede convertirse en una auténtica pesadilla. Los nervios terminan apareciendo más tarde o más temprano y la desesperación aún se hace más evidente si, cuando al encontrar un hueco aparece un peatón invadiendo la plaza con la excusa de reservarla a un familiar o a un amigo.

Más allá de lo que en ese momento se pueda pasar por la cabeza, tanto quien conduce como quien "guarda" el sitio deben saber que, de acuerdo con la Ley de Tráfico y Seguridad Vial "los peatones solo pueden pisar la calzada para cruzar la calle (cuando no hay ningún paso de peatones) y para subirse a un vehículo que se encuentre a su altura". "Si no hay una acera o ningún espacio adecuado para refugiarse, deberá mantenerse en los extremos de la calle, donde no correrá ningún peligro de atropello".

Así pues, según lo que apunta la citada ley, esta práctica no por ser más común de lo que debería deja de ser una infracción de tráfico que, además conlleva la correspondiente sanción económica que, en este caso, asciende a 80 euros.

¿Y si es un coche el que ocupa dos plazas de aparcamiento?

Otra de las actuaciones también puestas en práctica de manera incorrecta y sancionable es ocupar con un vehículo dos plazas de aparcamiento en la calzada. En este caso, tampoco la picaresca funciona y, en el caso de que alguien decidiera denunciar tal situación, la Policía Local correspondiente podría personarse con una grúa para retirar el vehículo que estuviera invadiendo las líneas que delimitan las plazas.



Más información Estas son las nuevas normas de la Ley de Tráfico y sus multas

En tal caso, el propietario del vehículo se enfrentaría a una sanción que iría desde los 80 hasta los 200 euros, además de tener que desplazarse hasta el depósito municipal de vehículos para recoger su coche.