Multas DGT: cuidado con poner la música alta en el coche porque conlleva sanción

¿Quién no se ha dado la vuelta en la calle al escuchar un coche con la música a todo volumen y las ventanillas bajadas? Una situación que resulta tan desagradable para aquel que pasea con tranquilidad como placentera para el que, volante en mano, decide darlo todo con su canción favorita, pero que puede conllevar una sanción económica.

Así lo especifica la Dirección General de Tráfico (DGT), que además avisa de que esta acción, "que supone un riesgo en la conducción", conlleva una multa desde los 100 hasta los 3.000 euros, según el nivel de ruido y contaminación acústica, aludiendo a que

"El conductor puede que no escuche lo que ocurre fuera del vehículo. Es más recomendable usar un volumen moderado y elegir una música que no adormezca, no fomente una actitud defensiva o agresiva y no distraiga la atención en la conducción", apunta en un tuit la DGT.

Si la música te acompaña al volante, mejor que la uses a un volumen moderado y que elijas un ritmo que:



❎No te adormezca

❎No te fomente una actitud defensiva o agresiva

❎No distraiga tu atención de la conducción.#CeroDistracción #CeroRiesgos pic.twitter.com/t8hc9MyLFQ — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 16, 2022

No obstante, la sanción económica por poner música alta dependerá de la ordenanza municipal donde se cometa la infracción. No es lo mismo ir con el coche a todo volumen por Zaragoza que por Madrid, puesto que las limitaciones de ruido varían. Tomando como referencia los 87 decibelios (dB) la multa será mayor o menor.

La multa en Zaragoza

En la capital aragonesa, por ejemplo, el artículo 52.2 de la normativa en este sentido especifica que "conducir vehículos o ciclomotores forzando las marchas que produzcan ruidos innecesarios o molestos, y haciendo funcionar los equipos de música con volumen elevado y con las ventanas abiertas" será sancionable".

No obstante, fuentes de la Policía Local afirman que en Zaragoza "este tipo de acciones -la de subir el volumen de la música- se denuncian según el artículo 3.1 del Reglamento de Circulación. Están consideradas como infracciones leves y conllevan una multa que asciende a 36 euros".

En Madrid, por su parte, superar el límite en 4dB supone una multa de 90 euros, de 300 con 7 dB de más y de 600 en adelante. Y según el ayuntamiento por el que se circule la sanción puede llegar hasta los 3.000 euros. Así que para evitar sorpresas económicas, la DGT recomienda seguir sus consejos con el fin de no producir contaminación acústica.