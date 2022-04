La multa que te pueden poner si no llevas timbre en la bicicleta

Ampliar la distancia de seguridad en adelantamientos a ciclistas en carretera, no superar el límite de velocidad marcado en la vía al realizar esta maniobra y aumentar de cuatro a seis los puntos a detraer cuando se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 metros son algunas de las nuevas normas que los conductores deben cumplir con la nueva Ley de Tráfico.

Una normativa que entró en vigor el 21 de marzo del presente ejercicio que también conlleva una serie de obligaciones que han de cumplir los amantes de las dos ruedas para evitar una sanción económica. Más allá de la obligatoriedad del uso del casco, de tener que señalizar las maniobras o de la circulación por carriles bici, los ciclistas deben hacerse visibles y llamar la atención de su presencia.

Hay una serie de accesorios que acompañan a la bici (y también al patinete) que no son opcionales, aunque lo parezcan. De hecho, no llevarlos puede conllevar una multa. En concreto, hay uno de ellos, el timbre, cuya ausencia puede tener suponer 80 euros de sanción. Si la bicicleta no lo lleva de fábrica, es obligatorio comprar uno en cualquier establecimiento especializado y adaptarlo al manillar.

¿Sabrías decir qué accesorio, entre otros, es obligatorio llevar en la bicicleta, aunque muchas no lo traigan de fábrica? Vamos, seguro que te suena 🛎😜. pic.twitter.com/NL71wHFGB4 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 23, 2018

Elementos obligatorios que ha de llevar una bicicleta

En este sentido, también es imprescindible llevar una luz blanca en la parte delantera y una luz roja en la parte trasera, así como un catadióptrico rojo atrás. En cuanto a los accesorios recomendados, aunque no obligatorios de día, la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda el uso de reflectantes en la propia bici y que los ciclistas lleven un chaleco reflectante.

De noche sí es obligatorio usar prendas reflectantes en zonas interurbanas para facilitar que los demás vehículos y peatones se percaten de la presencia a distancia. Recomendables también elementos como el guardabarros, el protector de cadena, portaequipajes, un sillín cómodo, así como un kit básico para posibles pinchazos.