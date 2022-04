Fernando Simón: "Tras lo vivido, ser un poco más prudente es mejor que ser temerario"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, el aragonés Fernando Simón, ha asegurado, tras ser preguntado por la eliminación de las mascarillas en interiores, que "después de lo que hemos pasado" ser un poco más prudente "es mejor que ser más temerario".

En declaraciones a los periodistas previas a su participación en las XXI Jornadas Científicas sobre vacunas y salud pública que se celebran este martes en Las Palmas de Gran Canaria, Simón ha apuntado que no "cambia mucho" tomar la decisión de eliminar las mascarillas "un poco antes o un poco después".

"Ahora viene la Semana Santa, con una mayor movilidad, con muchas personas que cambian de territorio, que interactúan con intensidad mayor que hasta ahora. Se haga antes o después, ser un poco más prudentes no cambia gran cosa desde el punto de vista técnico", ha dicho el epidemiólogo.

Sobre el documento que su equipo ha remitido a Salud Pública y en el que se aconseja una fecha, Simón ha señalado que "hay un montón de técnicos" que han desarrollado ese informe "y algunos periodistas han dado la información como no es". "Y, luego, me lo han acabado achacando a mí", ha esgrimido.

Así, ha apuntado que es posible que en un plazo "muy breve" se pueda modificar las condiciones de uso de las mascarillas, si bien ha recordado que es un elemento que "ha enseñado mucho", tanto a controlar la epidemia como a que se puede utilizarlas cuando es necesario.

"Durante muchos años los profesionales tenían interés en que las personas con sintomatología gripal usaran la mascarilla. No se había conseguido nunca, ahora a lo mejor conseguimos que las personas con sintomatología de infección respiratoria, independientemente de la enfermedad que sea, la utilicen y reduzcan la transmisión y el impacto en el resto de la población", ha opinado.

A su juicio, utilizar mascarillas en esas situaciones "cuesta muy poco" y puede conseguir reducir la carga de varias enfermedades tanto en el sistema asistencial como en la población y en términos de pacientes en cuidados intensivos y fallecidos.

"La decisión no es mía. Nosotros hacemos los documentos, planteamos las situaciones en las que podría tener más o menos sentido quitarlas y en qué escenarios se debería mantener. El momento exacto tiene que ver con tomas de decisiones que no dependen de los técnicos", ha defendido.

Sobre la situación general de la pandemia, Simón ha señalado que en el futuro inmediato se ve una reducción "clara" del impacto de la pandemia en la capacidad asistencial muy por debajo de lo observado en otros periodos con incidencias similares.

Esto, sumado a la cobertura de vacunación cercana al 92 % en mayores de 12 años y de más del 40 % en niños de menos de 12, así como otros factores, incitan a pensar, a juicio de Simón, que España vive una situación distinta "y por lo tanto hay que actuar diferente".

"Eso no quiere decir que esto se haya acabado, ni muchísimo menos. La covid sigue con nosotros, sigue en el mundo, y hasta que no esté más o menos controlada a nivel global es difícil pensar que nos hayamos librado ya de esto", ha reflexionado el director del Centro de Coordinación de Alertas. Sobre las variantes, ha dicho ya durante su conferencia que normalmente el virus no muta para ser más agresivo, sino que lo hace por error y al azar. "Cuanto menos azar haya porque hay menos transmisión y muchos vacunados, es más fácil que no salga la variante mala. Pero las variantes pueden echar por tierra todo lo que hemos hecho hasta ahora. Esperemos que no, pero puede", ha expresado Simón.