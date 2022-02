Madrid adjudicó 18 contratos a una empresa en que la que trabaja el hermano de Ayuso

La adjudicación de más de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas en China a una empresa con la que colaboró el hermano de la presidenta de Madrid no es el primer concurso de la Comunidad que se otorga a dedo a una firma relacionada con Tomás Díaz Ayuso. Desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso a puestos de responsabilidad en el Ejecutivo regional, diferentes organismos del Gobierno regional han adjudicado hasta 18 contratos a dedo por valor de 113.179 euros a Artesolar, una firma de iluminación de capital chino en la que el hermano de la jefa de Gobierno trabaja como gerente de Desarrollo de Proyecto, según su perfil profesional en las redes.

Todos los contratos con los que ha sido beneficiado Artesolar, según figura en el portal de Transparencia, son menores (18.000 ó 15.000 euros, según la legislación en cada momento), por lo que se hicieron sin necesidad de concurso público.

Las adjudicaciones a la firma de iluminación por parte de la Comunidad comenzaron en octubre de 2017, solo días después de que Isabel Díaz Ayuso se convirtiera en viceconsejera de Presidencia y Justicia, y acabaron en marzo de 2020, justo poco antes de que el Gobierno regional cerrara el polémico contrato de las mascarillas. Ocho de los 18 contratos son con Ayuso como Viceconsejera y los otros diez ya como presidenta, o sea a partir de agosto de 2019.

Los organismos adjudicatarios casi siempre fueron la Consejería de Sanidad (Hospital Ramón y Cajal en la mayoría de las ocasiones) y el Canal de Isabel II, y no el Consejo de Gobierno, por lo que, sostiene el Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso no intervino en ningún momento, no tuvo que abstenerse y no es aplicable la ley de incompatibilidades de altos cargos, que prohíbe adjudicaciones a familiares directos.

Menos de un mes

El contrato de mayor importe fue 17.794 euros por «suministro de luminarias», muy cerca del límite de 18.000 que hasta marzo de 2018 fijaba el coste de los contratos menores que no necesitaban de concurso. Esa adjudicación se aprobó el 17 de octubre de 2017 por la Consejería de Presidencia y Justicia, el departamento donde Isabel Díaz Ayuso se acababa de estrenar como viceconsejera menos de un mes antes, el 26 de septiembre de 2017. Aunque Artesolar se había fundado en 2010, no fue hasta la llegada de Ayuso a puestos de gran relevancia en el Ejecutivo regional cuando comenzó a trabajar para la Comunidad de Madrid.

Según fuentes de la sede de la Puerta del Sol, la Consejería de Presidencia pudo adjudicar a Artesolar sin incurrir en incompatibilidades porque su hermano no ocupaba ningún puesto oficial por entonces en esa compañía.