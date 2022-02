La resaca electoral de Castilla y León: Ayuso insta a Génova a celebrar el Congreso madrileño cuanto antes

A la ausencia de Pablo Casado en la foto que tuiteó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras el recuento electoral en Castilla y León, le ha sucedido este lunes la reclamación por parte del PP de Madrid de que Génova convoque cuanto antes el congreso madrileños. La imagen, en la que Ayuso aparece con Alfonso Fernández Mañueco, Alberto Feijóo y Juanma Moreno, ha sido interpretada como un desplante al líder del PP, tras considera que ha salido reforzada de la cita electoral castellanoleonesa.

Aunque Ayuso no se ha pronunciado este lunes, sí lo ha hecho el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, quien ha calificado de "buena noticia" los resultados electorales de Castilla y León, y ha apuntando a la necesidad de celebrar "lo antes posible" el congreso del PP en Madrid para "prepararse" de cara a los comicios regionales y municipales de 2023.

Así lo ha trasladado en una entrevista concedida a Telemadrid, en la que Ossorio ha afirmado que las elecciones de Castilla y León dan "una gran alegría" a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, porque son "una victoria".

"Es una buena noticia y confirma lo que la presidenta ha venido sosteniendo. Hay unas elecciones en mayo de 2023 y tenemos que prepararnos para ello. Por tanto, Madrid debe celebrar un congreso lo antes posible para preparar todas las candidaturas que tan importantes son para ganar unas elecciones", ha apuntado.

Respecto a la inclusión de Vox en el futuro gobierno del PP en Castilla y León, el portavoz del Gobierno regional ha señalado que su experiencia de Gobierno con Vox en Madrid "ha ido muy bien" ya que han conseguido sacar adelante los presupuestos y la ley de educación Maestra, algo que no había ocurrido con su coalición con Ciudadanos.

"Son regiones y situaciones socioeconómicas diferentes. En Madrid se dieron unas circunstancias muy concretas, y es que en una situación tan grave como la pandemia salieron muy bien las cosas porque trabajamos bien. No extrapolaría los resultados de Castilla y León a los de Madrid", ha dicho Ossorio.

Castilla y León seguirá gestionada los próximos cuatro años por políticas basadas en la unión de España, impuestos más bajos, la empresa, el campo o una educación de calidad.



Felicidades @alferma1, felicidades a esta gran región. pic.twitter.com/KOlgFUhg9h — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 13, 2022

García Egea: "Ganan las siglas, no quien encabeza la lista"

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha avisado este lunes que son las siglas y la papeleta del partido las que ganan las elecciones, aunque esa lista esté encabezada por Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo o Alfonso Fernández Mañueco. Además, ha pedido dejar de hablar de "cuestiones internas de los partidos que no interesan a nadie", en alusión a la crisis por el control del PP de Madrid.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, García Egea ha criticado que cuando se pierde o no se gana con "suficiente intensidad", no sea "culpa del candidato sino de Pablo Casado", pero cuando "se gana con intensidad, como es el caso de Galicia o Madrid" en ese caso el líder del PP no tenga "nada que ver". A su entender, las críticas deben ser "coherentes" y hay que acabar con este "juego de palabras".

"Yo le digo a todos nuestros adversarios, que están deseando arrastrarnos a un sitio y a otro, que el PP es el que gana, que Pablo Casado es el que gana, que la papeleta es la del PP, la encabece Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo o Alfonso Fernández Mañueco", ha manifestado, para añadir que el PP está "recuperando posiciones y va de victoria en victoria".

Ésta ha sido su respuesta al ser preguntado expresamente por la lectura en algunos medios acerca de que Ayuso sale reforzada tras el resultado del PP en Castilla y León porque se ha demostrado que su victoria en Madrid fue más personal que del partido.