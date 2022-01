La Generalitat insiste en los Juegos de Invierno de 2030: "Cataluña tiene el peso y la marca de país deportivo"

La consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, se ha reafirmado de que el Govern estaría abierto a "sumar" a otros territorios en la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, pero ha recordado que Cataluña es la que tiene "el peso y la marca de país deportivo", reduciendo el papel de Aragón a mera "colaboración, como también afirmó este viernes. En una entrevista este sábado en la emisora de radio RAC 1, Vilagrà ha destacado que la Generalitat tiene el propósito de "colaborar" con otros territorios que puedan organizar disciplinas deportivas que Cataluña no tiene, como Aragón.

Sus declaraciones van en contra de la postura oficial del Gobierno de España y del Comité Olímpico Español (COE), que siempre han subrayado que se trata de una candidatura de los Pirineos compartida por Aragón y Cataluña. De hecho, el presidente, Pedro Sánchez, garantizó hace ahora cuatro meses en Zaragoza que es un "proyecto de Estado" en el que Aragón y Cataluña están "en pie de igualdad". El presidente aragonés, Javier Lambán, no tardó este viernes en reaccionar y no ocultó su "estupefacción y sorpresa" por las declaraciones y subrayó que la candidatura solo puede ser conjunta. "Si no lo es no habrá Juegos", resaltó a este diario

En esa eventual candidatura, ha precisado la consellera, Cataluña es "la que tiene el peso y la marca de país deportivo" y el Govern tiene el propósito de ponerlo en valor, lo que, a su parecer, "no debe ofender a nadie, sino al contrario". "Siempre hemos explicado que el potencial del Pirineo catalán es muy importante, el de Barcelona como marca internacional es muy importante, pero se pueden sumar colaborativamente otros territorios que puedan desarrollar disciplinas que no tenemos o no podemos articular de forma fácil en el Pirineo", ha aseverado.

Vilagrà ha admitido que son los comités olímpicos los que finalmente presentan las candidaturas, pero considera que Cataluña "tiene mucha capacidad de decisión", por las "potencialidades que tiene el Pirineo y la fuerza de una ciudad como Barcelona".

NOTICIAS RELACIONADAS Los vecinos del Pirineo catalán decidirán en una consulta la candidatura de los Juegos de Invierno de 2030 a la que opta Aragón

La consellera ha reiterado que la apuesta de la Generalitat es por unos Juegos Olímpicos "mucho más sostenibles y aprovechando lo que ya se hacía en el territorio", por lo que ha descartado la idea de construir grandes villas olímpicas para alojar a los atletas o infraestructuras que después no tuvieran continuidad. Según Laura Vilagrà, Cataluña tiene estaciones de esquí "de primer nivel" y poner al día ese tipo de instalaciones deportivas "es una oportunidad", sin necesidad de construir "ninguna infraestructura faraónica".