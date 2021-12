Pilar Alegría critica a la derecha y ultraderecha por "sacar temas superados" para "dinamitar la convivencia"

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha criticado a la derecha y ultraderecha española por "sacar temas superados" para "dinamitar la convivencia", ya que su objetivo es "destruir a través de mentiras y difamaciones" y presentar "una realidad de país absolutamente oscura, negra y triste".

"Le sirve todo, que lo utiliza todo, le da igual dinamitar la convivencia de este país, le da igual sacar temas superados por esta sociedad. Su objetivo es simplemente destruir a través de mentiras y a través de difamaciones", ha indicado la ministra durante su intervención como invitada en la apertura del 15º Congreso del PSOE provincial de Jaén.

Alegría ha lamentado la falta de "altura de miras" de la derecha y ultraderecha a la hora de afrontar la situación de pandemia por la que se viene atravesando desde hace más de 20 meses. Para la aragonesa, la postura y actitud de la oposición durante toda la pandemia ha sido "desleal". "Hubiéramos querido una oposición con mayor patriotismo", ha dicho la titular de Educación, al tiempo que ha incidido en que al Gobierno le ha tocado "lidiar" en soledad con la crisis sanitaria.

No obstante, de estos 20 últimos meses, Alegría ha indicado que se queda con el hecho de que ha quedado demostrado que "en los peores momentos solo lo público, solo el Estado, solo las administraciones públicas aguantan, solo lo público es lo que realmente nos cuida y nos protege de la incertidumbre" y por eso "hemos pagado tan caro los años de recorte que introdujo el PP a nuestro estado del bienestar".

Frente a esa realidad "oscura" que "quiere trasladar la derecha", Alegría ha abogado por "seguir haciendo lo que venimos haciendo hace más de 140 años en el PSOE, que es ser rigurosos en nuestra gestión y trasladar esperanza".

Ha destacado que España está emprendiendo "una recuperación justa, muy distinta a la que se vivió con el PP cuando estaba al frente del Gobierno de la nación", porque la recuperación vivida con Rajoy tras la crisis de 2008 fue "lenta", "se cargó a los hombros de los trabajadores" y además estuvo "inmersa en corrupción".

Frente a ello, ahora, según Alegría, el país está "encaminando una recuperación mucho más rápida, justa, creando empleo y no dejando a nadie atrás", algo que, según la ministra, se evidencia con las más de 20 millones de personas que ya están cotizando a la Seguridad Social.

Alegría ha defendido que el PSOE está demostrando que está "más fuerte y unido que nunca" y debe seguir siendo el instrumento para "buscar soluciones a los problemas de la gente".

Asimismo, la ministra ha mostrado su "orgullo" porque España es "un referente en todo el mundo" tras ser "capaces de llegar al 90 por ciento de vacunación, algo que se ha conseguido gracias a la solidaridad de la ciudadanía y de "un sistema de sanidad fuerte que nos ha cuidado". Por ello, ha aprovechado la ocasión para dar las gracias a todo el personal sanitario "por cuidarnos, atendernos y permitir que hoy estemos aquí".

En esta línea, ha defendido la necesidad de que los socialistas no pierdan sus señas de identidad y no basen sus políticas en eslóganes, sino en hechos como la subida de un 31 por ciento del salario mínimo interprofesional, la subida respecto al IPC de las pensiones o la puesta en marcha de un mecanismo como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que servido para "salvar 3,5 millones de puestos de trabajo", o el ingreso mínimo vital, del que ya se benefician 300.000 niños.

Alegría ha apelado a no olvidar "para qué y para quienes gobernamos" y a poner el énfasis en mejorar los pilares del estado del bienestar, fundamentalmente en cuestiones como la educación, la dependencia o la sanidad.

La ministra ha finalizado su intervención mostrando su convencimiento de que el PSOE-A volverá a ganar en Andalucía "las convoquen cuando las convoquen". "No nos lo van a poner fácil, pero tampoco nos vamos a achantar", ha dicho Alegría, antes de concluir haciendo una llamada a no perder el punto de referencia, que no es otro que el de las personas, sobre todo aquellas que "lo están pasando mal".