El 78% pide restricciones para los no vacunados

Cuatro de cada cinco españoles (78,5%) apoyan aplicar restricciones más severas a las personas no vacunadas, en un contexto de "reactivación de la pandemia" y de incremento de contagios y hospitalizaciones. Según el barómetro del Instituto DYM para HENNEO, una amplia mayoría aprueba aplicar medidas más duras (como la prohibición de acceso a determinados locales y espacios), y solo lo rechaza el 17,1%. El 4,4% restante no sabe o no responde.

Los votantes de todos los partidos apoyan esta estrategia, aunque los de Vox son los más reacios: solo un 63,9% apoyan las restricciones para no vacunados, porcentaje que sube al 81,9% entre los votantes del PP, al 82,4% entre los de Unidas Podemos, al 82,7% entre los de Cs y al 83,3% entre los socialistas.

Además, el rechazo es mayor en hombres que en mujeres (20,4% frente a 14%), y es más intenso entre jóvenes: de 18 a 45 años, el sí ronda el 70% y el no, el 24%. El respaldo a las restricciones para no vacunados sube al 80,7% de los 46 a 65 años y al 87,8% entre los de 66 a 75 años.

Preguntados por la vacuna, un 91,1% de los encuestados asegura que ya ha recibido el pinchazo, con un dato ligeramente inferior entre hombres que entre mujeres (90,7% frente a 91,5%) y más bajo entre los jóvenes: según el sondeo, están vacunados el 85,3% entre los 18 y 35 años, el 90,6% entre los 36 y los 45, el 91,8% entre los 46 y los 65 y el 95,9% entre los 66 y los 75 años.

La cobertura de la vacuna es más de diez puntos inferior entre los votantes de Vox (82,2%) que entre los del resto de partidos (que se mueven en una horquilla de entre el 92,8% de Unidas Podemos y el 97,4% de Cs).Finalmente, y ahora que cada vez más grupos de edad son llamados a recibir un tercer pinchazo, la mayoría (80,1%) está dispuesta a revacunarse. La cifra sube al 86,5% entre quienes ya recibieron las primeras dosis.

El dato, sin embargo, baja entre la población de 18 a 35 y de 36 a 45 años (acudirían el 71,6% y el 78,4%, respectivamente), y entre los seguidores de Vox, de los que se revacunarían menos de dos tercios (63,3%).