Restaurantes y teatros estrenan el pasaporte covid con filas y dudas entre los clientes

Restaurantes, teatros y locales de ocio nocturno han tenido que reestructurar sus plantillas contra el reloj para poder pedir este jueves el pasaporte covid a la entrada de sus establecimientos. Cada cual lo ha hecho como ha podido, ya sea solicitando el documento y el DNI o con aplicaciones ‘made in Suiza’, y aunque la respuesta de los clientes ha sido positiva, pocos han evitado las filas y la confusión propias del primer día.

El restaurante Tres Mares ha tenido que dedicar una persona "única y exclusivamente" a este cometido a la hora de comer. Móvil en mano, Nerea Alloza ha ido comprobando, uno a uno, que los alrededor de 60 asistentes a una jubilación tenían las dos dosis, habían pasado la covid-19 o se habían hecho un test de antígenos o una PCR. "Yo he hecho un par de viajes y lo tenía ya descargado. Me parece muy interesante. La gente tiene derecho a no vacunarse, pero esta decisión tiene consecuencias", ha afirmado Enrique González, uno de los comensales.

Poco después era el turno de Silvia Rueda, que ha tenido que volver a descargárselo al no funcionar la captura de pantalla que había realizado. Aunque la mayoría ha optado por mostrarlo a través de su teléfono móvil, no sin problemas por falta de wifi o errores de conexión, otros lo han enseñado en papel, guardándolo a buen recaudo en sus portamascarillas para no perderlo.

Las primeras filas se han formado al coincidir cinco o más personas, obligando a pedir disculpas por adelantado al personal. Especialmente intensos han sido también los minutos previos a la función del musical ‘La Llamada’, que se ha representado esta tarde en el Teatro Principal. La organización ha adelantado la apertura de puertas y ha puesto hasta a seis trabajadores extra para pedir los pasaportes. Asimismo, ha informado de los cambios a través de sus redes sociales, como también han hecho el Auditorio y Zaragoza Deporte.

Sus responsables hicieron incluso un primer simulacro este miércoles, en el que comprobaron que el trámite requiere de no menos de 15 segundos por persona. Aunque en principio, según ha destacado el propio gerente del Principal, José María Turmo, la entrada ha sido "muy ordenada", a las 19.50, cuando apenas faltaban 10 minutos para el inicio de la función, ha habido ciertos momentos de descontrol, con prácticamente la mitad del público aún en la calle.

Los había que se habían dejado el DNI o que eran incapaces de encontrar el PIN, teniendo que llamar de urgencia a casa para conseguirlo. También ha fallado la aplicación de Salud Informa, e incluso ha habido una familia que ha amenazado con denunciar ante la Policía Local que no se les dejaba entrar. Pese a todo, el musical ha empezado prácticamente en hora, sin que quedase nadie en la calle.