El 42% cree beneficioso que surja un partido de la ‘España vaciada’

La mayoría de españoles considera que la aparición de una «plataforma o partido político» centrado en la defensa de los intereses políticos de la llamada ‘España vaciada’ sería positiva para el panorama político nacional.

Así lo refleja el barómetro del Instituto DYM para HENNEO, donde un 42% de los encuestados afirma que el surgimiento de una candidatura centrada en los intereses de las áreas rurales sería «muy beneficioso» o «beneficioso» , mientras que un 14% lo vería «perjudicial» o «muy perjudicial». Un 32,4% no tiene una opinión clara y replica que no sería «ni beneficioso ni perjudicial», mientras que el restante 11,6% no sabe.

La posibilidad de que surja una plataforma de este estilo ha cobrado fuerza en los últimos años, desde que Teruel Existe ganara las elecciones generales de 2019 en su provincia e irrumpiera en el Congreso con un escaño que, por ejemplo, fue determinante para la investidura.

Los movimientos se han intensificado en los últimos meses, ya que distintas plataformas ciudadanas, asociaciones y movimientos han comenzado a estudiar, en distintas provincias, la opción de concurrir a las generales con el objetivo de condicionar la política estatal y atraer así inversiones a sus territorios. Por partidos, los votantes de Unidas Podemos son los más favorables a una candidatura así (47,9% a favor y 8,4% en contra), seguidos de los de PSOE (45,7% a favor y 9,2% en contra), Cs (45,7% a favor y 14,2% en contra), PP (36,5% a favor y 18,1% en contra) y Vox (31,9% a favor y 22,8% en contra). Las opiniones positivas son la primera opción entre todos los electorados salvo entre los de PP y Vox, donde gana la respuesta «ni beneficioso ni perjudicial» (39,7% y 33,6%, respectivamente).