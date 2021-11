Bloquean la puerta y prenden fuego a un contenedor en la casa de un alcalde de Jaén

El PSOE de Jaén ha mostrado su "repulsa y más rotunda condena" por el "ataque brutal" que ha sufrido en la madrugada de este domingo el alcalde de Navas de San Juan, el socialista Joaquín Requena, y confía en que los autores sean identificados, quienes han colocado e incendiado un contenedor junto a la puerta de su domicilio, alcanzando las llamas.

Tal y como han informado fuentes de la Guardia Civil, se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Según los hechos conocidos, uno o varios individuos han colocado un contenedor en la puerta de la vivienda del alcalde, bloqueando la utilización de la misma como salida y le han pegado fuego, provocando un incendio que además de a la vivienda de Joaquín Requena, ha afectado a vehículos aparcados en esa zona y a las viviendas colindantes, según ha relatado el PP de Jaén en un comunicado.

Brutal atentado contra el alcalde de Navas de San Juan (Jaén), Joaquín Requena, donde varios energúmenos han prendido un contenedor en la puerta de su domicilio causando daños en la vivienda y un vehiculo.

Esto no se puede permitir ni tolerar.

Todo mi apoyo Joaquín. pic.twitter.com/opk3G4NcjQ — Ifigar (@_ifigar_) November 14, 2021

Por su parte, el secretario general del PSOE en la provincia, Francisco Reyes, califica los hechos en un comunicado de "salvajada", advierte que "se ha puesto en peligro la vida de mucha gente" y reitera que "estos radicales violentos no tienen cabida en una sociedad democrática". Reyes traslada "el apoyo total, la solidaridad y el aliento" del PSOE de Jaén hacia Joaquín Requena, su familia y los vecinos que han sufrido las consecuencias de este "ataque irracional". "Trabajar por su pueblo no puede tener el precio de sufrir amenazas, insultos, agresiones o atentados de este calibre. Joaquín está padeciendo este acoso desde hace tiempo, no es la primera vez que sufre un ataque y esto, desde luego, ha llegado a un punto que es totalmente inadmisible", sentencia.

El responsable socialista hace un llamamiento a la cordura, a la moderación y a la tolerancia, y advierte de "la deriva radical de una minoría que viene a quebrar la convivencia y avivar la llama del odio y la confrontación". "Hay que acabar con el caldo de cultivo de esos mensajes y discursos radicales, que siembran crispación y rencor, porque al final tenemos que acabar lamentando agresiones repugnantes como ésta donde la vida de las personas está en riesgo", exige.

También el Partido Popular de Jaén ha querido mostrar su "más absoluta repulsa y rechazo" a los hechos. Los populares han señalado que "no es admisible, ni entendible que haya personas que realicen este tipo de actos donde se aprecia un gran odio y en este caso contra una persona que realiza una actividad política y cuya única intención es trabajar por su municipio y por sus vecinos".

De igual forma desde el Partido Popular de Jaén, además de trasladar todo apoyo a Joaquín Requena y a su familia, han querido mostrar su apoyo a los vecinos que se han visto afectados y desear que "cuanto antes puedan volver a la normalidad". "Les mostramos nuestra disposición para cualquier cosa en la que podamos ayudarles", ha indicado.