Junts y la CUP presionan a ERC para que se sume al bloqueo de los Presupuestos

El soberanismo catalán y vasco sigue apretando al Gobierno para que mueva ficha si quiere su apoyo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Junts y la CUP anunciaron este jueves que ya han registrado la enmienda a la totalidad, mientras que ERC deja su decisión para el último minuto.

El presidente del Gobierno, mientras, desde Trujillo, en la cumbre luso-española, llamó a la "responsabilidad" de las fuerzas políticas, especialmente del PNV y ERC, que son las que pueden hacer decantar la balanza a favor del Ejecutivo y que amenazan con enmiendas a la totalidad. Sánchez dijo que los ciudadanos reclaman estabilidad y avisó de que estos son unos presupuestos para la recuperación. El dirigente socialista se mostró confiado en poder aprobar las cuentas públicas, toda vez que expresó que "espera que la legislatura va a durar hasta 2023". La negociación es a contrarreloj.

Junts y la CUP apretaron a ERC para que se sume al frente del bloqueo, aunque esa presión puede lograr el efecto contrario, pues los republicanos se sienten más cómodos manteniendo una posición diferente que la de sus socios postconvergentes. PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias también tratan de tumbar los números económicos de Sánchez.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, dio a entender que la dirección republicana apurará los plazos y es posible que hasta este viernes al mediodía no tome una determinación. Junts tiene cuatro diputados, por lo que su decisión no es relevante para Pedro Sánchez. Sí lo es en cambio la postura que pueda adoptar ERC, que tiene 13 escaños, claves para que el Ejecutivo pueda aprobar sus cuentas. Esquerra quiere llevar la negociación al último segundo para arrancar compromisos por parte del Gobierno. "Decidiremos en el último minuto para agotar el margen de tiempo que tenemos", explicó Vilalta en RTVE. "Tiene que haber movimientos, no vale solo con palabras. No solo buenas palabras, hay que concretar los compromisos", apretó.

Los republicanos ponen el foco en un compromiso de ejecución de las inversiones presupuestadas en las cuentas de este año y que se asegure la protección del catalán en la ley audiovisual. Esquerra pide al menos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se comprometa a poder garantizar esta protección" y que después se plasme en la ley.

El líder del PSC, Salvador Illa, dio este jueves garantías de que la ley "respetará las lenguas cooficiales y en concreto el catalán". Aunque no parece suficiente para los republicanos, que insistieron en pedir gestos al Gobierno. "Si hay respuesta satisfactoria, no habrá enmienda a la totalidad", avisó Vilalta, quien mostró la disposición de los republicanos a seguir tramitando las cuentas pues afirmó que la enmienda a la totalidad que se pudiera presentar este viernes y que ERC tiene ya redactada no sería definitiva, ya que a su juicio podría retirarse más adelante, la semana que viene, antes de las votaciones.

Robles acusa a ERC

El Gobierno ha tratado de mantener un tono bajo toda la semana para no interferir en las conversaciones, pero en cambio la ministra de Defensa, Margarita Robles, se salió este jueves del guion y criticó a los republicanos por condicionar las cuentas con una cuestión "partidista" como la defensa de las cuotas del catalán en Netflix o HBO.

El PNV, por su parte, que tiene seis diputados, reclama el traspaso al País Vasco de la gestión del ingreso mínimo vital y garantías del soterramiento del AVE en Bilbao y Vitoria.