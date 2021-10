Ione Belarra: "España va a tener por primera vez una ley que frene la especulación con la vivienda"

¿Cuánto tienen de Unidas Podemos los Presupuestos que se presentaron hace unos días?

Hemos puesto encima de la mesa una serie de medidas que eran ambiciosas, y una parte importante de ellas quedan reflejadas en los Presupuestos, así que creo que hay bastante de Unidas Podemos. Yo estoy satisfecha con el resultado de la negociación, ha sido difícil y un poco larga, pero tenemos unos Presupuestos que ponen las primeras piedras para avanzar en la reconstrucción justa, feminista y ecologista que necesita nuestro país.

¿Le satisface el resultado final de la ley de vivienda?

El acuerdo de vivienda era de los Presupuestos del año pasado, y era impensable que pudiésemos llegar a un acuerdo para 2022 sin cumplirlo. Esta negociación ha sido una de las más difíciles de la legislatura y se ha retrasado mucho, pero por primera vez España va a tener una ley que garantice el derecho a la vivienda, que ponga freno a la especulación de los grandes propietarios y de los fondos de inversión, que va a proteger frente a los desahucios y que va a regular el alquiler.

¿Es suficiente para ustedes que fuerce a bajar por ley el precio solo a los grandes propietarios?

Ustedes querían que también afectara a los pequeños. Los pequeños propietarios no van a poder subir los precios respecto al contrato anterior, pero además, con los incentivos fiscales que hemos diseñado, les va a salir a cuenta bajar el alquiler. Además, vamos a obligar por ley a que los grandes propietarios se corresponsabilicen de esa medida haciendo que tengan que bajar por ley los precios, y vamos a retirar una cantidad muy importante de sus beneficios fiscales para que sufraguen los incentivos a los pequeños propietarios.

Hace un año también parecía que había acuerdo para la ley de vivienda y finalmente no se presentó. ¿Qué garantiza que esta vez sí?

El PSOE no puede permitirse incumplir una vez más su palabra. Y tenemos un pacto para que la ley vaya al Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Teniendo ya este acuerdo, ¿van a seguir tramitando en el Congreso la ley de vivienda que presentó el Sindicato de Inquilinos y la PAH a través de ustedes?

Contar con un texto que ya tiene el acuerdo de los socios del Gobierno de coalición es un primer paso muy importante. Pero se va a poder ir mejorando. Y ese texto legislativo impulsado por los colectivos nos va a ser de gran utilidad para ello.

El tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades que han pactado ustedes con el PSOE se va a aplicar finalmente sobre la base imponible, por lo que se reduce su impacto. ¿Les parece suficiente?

No. Nuestra propuesta estaba clara, un impuesto mínimo del 15% para grandes empresas sobre los beneficios reales. La medida así habría supuesto unos ingresos para el Estado de entre 3.000 y 8.000 millones de euros. Sin embargo, la previsión que hizo el jueves la ministra de Hacienda con su corrección fue de apenas 400 millones. No es suficiente, pero hay que tener en cuenta que, en verano, el propio presidente decía que este año no se iba a hacer la reforma fiscal y que no era el momento. Así que haber conseguido convencerles de que había que tocar el impuesto de sociedades ahora, y de que el año que viene vayamos a hacer una reforma fiscal en profundidad... podemos decir que hemos cumplido un objetivo político ambicioso.

¿Por qué han decidido promover un bono cultural de 400 euros para todos los jóvenes, sin tener en cuenta sus ingresos?

Eso está abierto todavía.

¿No está decidido entonces que vaya a recibirse sin distinción de renta?

Es que el bono cultural todavía no está diseñado del todo. En la medida de nuestras posibilidades y de que podamos influir en el diseño, yo creo que todas las correcciones de renta que se puedan hacer son positivas.

El presidente no lo anunció en esos términos.

Lo sé, pero esto tiene que ver con cómo se dan las negociaciones presupuestarias, y a veces se anuncia la partida presupuestaria sin que haya una definición concreta del proyecto político que estás definiendo. Todas las correcciones en términos de clase social que se puedan hacer serán positivas.

¿Le convence el bono de 250 euros de alquiler para jóvenes?

Es una buena medida siempre y cuando sea complementaria con la regulación de precios del alquiler que congele y obligue a bajar los precios, de manera que realmente esos 250 euros vayan al bolsillo de los jóvenes y no de los arrendadores. Si no regulas al mismo tiempo los precios del alquiler, el riesgo es que los arrendadores puedan subir el precio porque saben que los jóvenes reciben una ayuda.

Tanto el bono cultural como el de vivienda están destinados solo a los jóvenes. ¿PSOE y UP buscan con ellos captar su voto?

No. Gobernamos para la gente y en el camino de la recuperación hay que construir y rehacer un país sobre nuevas estructuras. Son medidas que persiguen mejorar la vida de nuestros y nuestras jóvenes, que lo están teniendo especialmente difícil. Medidas como el alquiler o las laborales impulsadas desde el Ministerio de Trabajo por Yolanda Díaz van dirigidas a acabar con la precariedad que sufren.

¿Van a retomar su propuesta de ampliar a seis meses los permisos de maternidad y paternidad, dado que al final no está en los Presupuestos?

Efectivamente, hemos tenido que ceder en esta negociación, pero eso no significa que renunciemos a nuestros objetivos, y voy a negociar la ley de familias, la ampliación de permisos de maternidad y paternidad a seis meses y la prestación por hijo a cargo con todas mis fuerzas y hasta el final de la legislatura.

Para todas estas medidas hace falta dinero. ¿Van a subirle los impuestos a la clase media para financiarlas?

España está siete puntos por debajo en recaudación respecto a otros países de la UE, es decir, tenemos muchísimo margen. La reforma fiscal es absolutamente imprescindible para la España de después de los fondos europeos.

¿Pero puede garantizar que esa reforma no se cargará sobre las rentas del trabajo?

Quienes más impuestos pagan en este momento son los trabajadores y las trabajadoras por cuenta ajena, que pagan de media de IRPF el 16%, y las pymes, que pagan de impuesto de sociedades de media el 15%, y son las grandes empresas las que no están pagando lo que les corresponde. Hay margen de recaudación más que suficiente para poder financiar toda la política social que nosotros proponemos.

Con ese proceso de plataforma electoral que Yolanda Díaz ha anunciado que va a iniciar, ¿Unidas Podemos sobra?

En absoluto. Ese proyecto que presenta Yolanda es un proyecto compartido, en el que yo estoy trabajando para que Podemos tenga una implantación territorial lo más fuerte posible, con el fin de sumar personas de la sociedad civil, gente de la universidad, y hablar con otras fuerzas políticas para poder construir un frente amplio que logre que Unidas Podemos sea la primera fuerza del Gobierno.

¿Y mantener la marca Unidas Podemos es imprescindible?

Si Podemos, cuando empezó, hubiera puesto por delante el nombre, nunca hubiéramos construido un espacio que sumara a los Comunes, que sumara a Galicia en Común o que hiciera una alianza estratégica con IU.