Elena Martínez, presidenta de la SEE: "Creo que no habrá una sexta ola"

La Presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Elena Martínez, cree que no hay que temer por la llegada de un nueva ola, pero sí estar atentos a la evolución de los casos porque aún hay un grupo de edad sin vacunar, las vacunas no son efectivas al 100% y las distintas comunidades ya empiezan a relajar sus restricciones.

¿Habrá una sexta ola?

Aunque es aventurarse mucho, yo creo que no habrá una nueva ola. Tenemos que seguir vigilando constantemente cómo se comporta la enfermedad. La vacuna es muy eficaz y nos está ayudando a que las medidas no tengan que ser tan restrictivas.

¿Cuál es la situación actual de la pandemia y cuál es la evolución que se espera?

Ahora mismo la evolución es bastante buena, la incidencia acumulada lleva disminuyendo desde hace mucho tiempo y aunque estamos en niveles que son mejorables, hay buena evolución. Habrá que ver en las próximas semanas si determinados eventos que han ocurrido en varias comunidades se traducen en un aumento de transmisión y sobre todo en un aumento del riesgo de personas vulnerables que pueden padecer enfermedad grave.

¿Cree que es posible que surja una nueva variante con escape vacunal?

No creo que ocurra, pero es una posibilidad y es algo que debemos tener en mente. Tenemos que seguir vigilando la enfermedad incluso cuando esta llegue a unos niveles bajos, para poder diferenciarla de otros virus respiratorios. Se necesita prever y poner en marcha mecanismos de asistencia sanitaria para poder hacer frente a una mayor cantidad de casos.

¿Se están relajando las medidas con demasiada velocidad o el ritmo es el adecuado?

En algunos casos sí. Directamente da la sensación de que se han terminado las restricciones. Creo que tenemos que ser más cuidadosos e ir ajustando las restricciones en función de los indicadores que hay. Los indicadores ahora están en revisión, había que actualizarlos porque cuando se hicieron no existía la vacuna y ahora el comportamiento del virus ha cambiado. Los diferentes niveles de alerta se asocian al tipo de recomendaciones que se piensa que son más adecuadas. No hay que poner restricciones de más, pero tampoco de menos.

¿Dónde cree usted que se sitúa la inmunidad de rebaño tras la eclosión de la variante Delta?

Es muy difícil de definir, el valor que se dio en su día es un valor teórico. Hay que tener en cuenta los datos que se tienen de otras enfermedades vacunales y es importante saber que población necesitas tener vacunada para conseguir parar la transmisión. La inmunidad se basa en modelos en los que ese porcentaje de no vacunados es homogéneo en toda la población y con la covid estos no se encuentran de manera homogénea si no que forman agrupaciones. La más importante son los menores de 12 años, que no se les puede vacunar. Por eso es muy difícil poner porcentajes, porque en el momento que tienes un grupo de individuos agrupados y susceptibles va a haber transmisión.

¿Qué efecto está teniendo la vacunación en la evolución de la pandemia?

Muy bueno. Es cierto que los vacunados siguen transmitiendo, pero mucho menos. La vacuna lo que hace es dificultar que el virus pueda seguir extendiéndose y protege al paciente de la enfermedad grave, que al final ese es nuestro objetivo.

¿Es posible que España llegue a mantenerse en una incidencia cercana a cero?

Cercana a cero me cuesta pensarlo, sobre todo porque tenemos un grupo de población que no es inmune y entre ellos se seguirá transmitiendo. Además la vacuna no es 100% eficaz. Podremos conseguir incidencias muy bajas, pero no cerca de cero.

¿Es partidaria de una tercera dosis en la población general?

Soy partidaria de que se haga lo que se demuestre que es más eficaz, ahora no tiene sentido poner una tercera dosis si no se va a lograr ningún tipo de beneficio. Lo que hay que hacer es continuar los estudios y ponerla en las poblaciones en las que sea necesario. Ahora mismo solo se sabe que las personas inmunodeprimidas necesitan una tercera dosis. La inmunidad parece muy duradera, pero puede ser de años o de meses. Los expertos dirán.

¿Cuándo piensa que podremos eliminar las mascarillas por completo?

No lo sé, yo creo que no hay que poner horizontes exactos, cuando empecemos a ver que el virus está controlado se podrán eliminar. Primero se añadirá algún sitio además de al aire libre y después en el resto.

¿Cuándo podremos volver a la normalidad de antes del covid?

Uno de los errores que hemos tenido durante la pandemia ha sido poner objetivos o metas que lo único que han hecho ha sido provocar otras olas. Decíamos que íbamos a salvar la navidad, la semana santa y el verano, y al final no se salvó nada.