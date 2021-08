El PSOE urge a Podemos a aportar soluciones en la crisis de la luz en vez de alentar las protestas

Los desencuentros entre el PSOE y Unidas Podemos en materia energética son tan habituales que apenas inquietan a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno rara vez interviene cuando su socio se sale del carril y tensa la cuerda con exigencias que no aparecen contempladas en el acuerdo de coalición. Pero el órdago de los morados amenazando con alentar las protestas en la calle si no se pone freno al desorbitado precio de la luz no ha sentado nada bien en el ala socialista del Ejecutivo. "Esto no se resuelve con una movilización en la calle", afeó a Podemos la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

El grupo confederal, a través de su portavoz parlamentario Pablo Echenique, amagó este miércoles con sacar músculo en las calles como medida de presión ante la escalada imparable del coste de la electricidad y para acelerar su plan energético de cara al nuevo curso político. El dirigente morado afirmó a través de las redes sociales que su partido se opondrá "en la calle, en el Gobierno y en el Parlamento" a lo que considera un "saqueo" de las eléctricas con el recibo de la luz, y, de paso, lanzó un velado aviso al PSOE. "Quien no quiera seguirnos -señaló-, que se retrate".

Los socialistas asisten resignados a esta subida constante del recibo. Y, aunque admiten que no se puede hacer más de lo que ya se ha hecho en los últimos meses -en julio el Gobierno aprobó un decreto para rebajar el IVA del 21% al 10%-, defienden que las movilizaciones no lograrán abaratar el precio de la energía. "Es una señal de protesta pero el problema no es movilizarse contra las cosas, el problema es encontrar soluciones", afirmó Ribera en una entrevista en la cadena Ser.

El PSOE reprocha a sus socios que quieran ponerse tras la primera línea de la pancarta para protestar cuando desde el Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, no se ha impulsado ni una sola medida ni ayuda en defensa del consumidor. Una situación incongruente con las políticas moradas, reconocen desde Podemos, pero que no pueden evitar dado que en el Ejecutivo están en minoría.

Giro socialista

En lo que sí trabaja desde hace semanas la coalición de Yolanda Díaz e Ione Belarra es un proyecto de ley para crear una empresa pública que aglutine las concesiones hidroeléctricas cuando termine la gestión privada. Una propuesta que confían en presentar a la vuelta del verano, justo cuando deben comenzar a negociarse los próximos Presupuestos General del Estado, donde los morados necesitan marcar perfil y recuperar fuelle electoral.

Hasta ahora el proyecto de ley había contado con la oposición frontal tanto del presidente como de la ministra de Transición Ecológica por considerar que no era "una buena idea" ni la solución para abaratar el precio de la luz. Pero ayer Ribera abrió la puerta a reconsiderar esta posibilidad y modificar las reglas de mercado para disponer "de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema concesional distinto, a través de una empresa pública, según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía".

Belarra celebró el giro socialista y llamó a su socio a "afrontar con urgencia y valentía la situación crítica del precio desorbitado de la factura de la luz". Aunque algunas voces en Unidas Podemos piden ir más allá. Es el caso del coordinador del partido en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos Gimeno, que solicitó un fondo que financie "comunidades energéticas" para que los municipios puedan producir y distribuir energías limpias directamente.