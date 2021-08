El Gobierno y la luz

La abrupta escalada del precio de la electricidad en plena ola de calor está exacerbando las tensiones en el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez.

Y, a la vez, da lugar a declaraciones y reacciones dispersas y faltas de coherencia por parte de miembros del Ejecutivo. Pero ni el problema se resolverá con nuevos enfrentamientos ni lo que demandan los ciudadanos son ocurrencias o parches improvisados. Lo que hace falta es un plan meditado y serio para reformar el sistema de fijación de tarifas y dar estabilidad al consumidor.

Tanto el PSOE como Podemos criticaron en su momento las subidas de las tarifas eléctricas que se produjeron durante el Gobierno de Rajoy. Sin embargo, sorprendidos ahora por una escalada sin precedentes del precio de la luz, que lastra los presupuestos de millones de hogares en plena ola de calor, no han sabido encontrar soluciones. Por el contrario, el problema se ha convertido en un nuevo motivo de confrontación entre los socios de la coalición gubernamental, y hasta puede darse la paradoja de que una parte del Ejecutivo promueva manifestaciones en la calle en contra de la otra, como si la responsabilidad de la situación no fuera compartida. La rebaja en el IVA del recibo eléctrico aprobada hace unos meses apenas ha supuesto ningún alivio y la ministra de Transición Ecológica parece aceptar ahora la idea de Unidas Podemos de crear una empresa pública con las concesiones hidroeléctricas que vayan caducando. Pero esa medida, de efectos a medio plazo, tampoco frenará los precios y está muy lejos de ser un plan coherente para crear un sistema tarifario más equilibrado. Tiene razón la ministra Ribera al decirle a Podemos que con movilizaciones no se resuelve nada, pero lo cierto es que, mientras el presidente sigue de vacaciones, el Gobierno es incapaz de ir más allá de la improvisación y de dar una solución para un problema que afecta de lleno a la economía de los ciudadanos.