Las enfermeras piden al alcalde de Orense que rectifique sus "vergonzosas" declaraciones

El alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, ha provocado un enorme malestar y enfado entre el colectivo enfermero al hacer público en su cuenta de Facebook una declaraciones cuestionando que su labor haya sido merecedora de la Medalla de Galicia 2021. “Poner la vacuna no requiere una pericia particular, no es cirugía”, expresa con desdén en uno de sus comentarios.

Las enfermeras piden una rectificación pública del edil de Orense y que pida disculpas de forma inmediata: "Resulta intolerable que una persona con la responsabilidad que ostenta Pérez Jácome en su cargo se permita intentar denigrar a una profesión que se ha jugado la vida en la pandemia y vive absolutamente volcada con los pacientes, y que además lo realice de forma pública y vanagloriándose de ello".

"Pedimos que estas disculpas sean publicadas en el mismo medio por el que redactado sus desafortunadas declaraciones y que reconozca la importante labor que el colectivo tiene no sólo en la ciudad de la que es alcalde si no en todo el territorio".

El Colegio de Enfermería de Orense y la Asociación Gallega de Enfermería Familiar y Comunitaria han mostrado su asombro ante estas declaraciones. “No comprendemos esta salida de tono, ni que se sume a menospreciar el trabajo de las enfermeras en las redes sociales. Hemos demostrado y seguimos demostrando cada día que el proceso de vacunación es un éxito gracias al esfuerzo que realizamos”, afirma Ascensión Pérez Sampayo, presidenta del Colegio de Enfermería de Orense.

En referencia a la entrega de la Medalla de Galicia 2021 el alcalde de ciudad dice sentirse “alucinado” por la mención especial que el presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez Feijóo dedicaba a las enfermeras cuando afirmaba que “con ellos llegó la luz al final del túnel”. Tal y cómo expresa públicamente en la red social, para el alcalde las enfermeras simplemente “pinchan la aguja en el brazo de los ciudadanos” y expresa con desdén que “poner la vacuna no requiere una pericia particular, no es cirugía”. Pero no se queda ahí, el edil también cuestiona la remuneración de estos profesionales que llevan entregando su vida desde que comenzó la pandemia, “la mayoría cobran extras”, espeta.

El colectivo agraviado por las declaraciones del alcalde hace suyas las palabras de Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería de España, que representa a las más de 325.000 enfermeras y enfermeros que trabajan en España: “Enfermería es un grado universitario al mismo nivel que cualquier otro en España. Para adquirir los conocimientos necesarios para ejercer la profesión de enfermería, estas profesionales cursan cuatro años, prácticas y se forman durante toda la vida para que sus conocimientos nunca estén desactualizados. Además, muchas de ellas cuentan con formación especializada e incluso doctorados. La vacunación es uno de los grandes retos de la pandemia y gracias a la pericia y formación de las enfermeras se ha conseguido que más de la mitad de la población española (25.000.000 de personas) cuente ya con la pauta completa de vacunación. El agotamiento, las horas extras de las que habla y la presión psicológica de haberse enfrentado a un virus sin equipos de protección suficientes ni información, además de su escaso salario, no han hecho que dejen trabajar, día a día, para que podamos ver esa luz al final del túnel a la que tan acertadamente apunta el presidente de la Junta".