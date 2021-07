Casado ve "muy preocupante" que el Gobierno ponga en duda el fallo del TC y urge a aprobar ya una Ley de Pandemias

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que es "muy preocupante" que el Gobierno ponga en duda el fallo del Tribunal Constitucional que, a su entender, confirma que el Ejecutivo "usó la pandemia para ampliar su poder". Dicho esto, ha tendido la mano al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para acordar una Ley de Pandemias que permita luchar contra el coronavirus "de forma eficaz".

"No podemos esperar más. Hace falta un marco legal y una ley orgánica que permita limitar la movilidad y tomar medidas para frenar los contagios cuanto antes. Y la sentencia del Constitucional ratifica nuestra posición, el marco legal que se utilizó en los peores momentos no fue el adecuado", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado tras asistir al segundo homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus que ha presidido el Rey Felipe VI, acompañado de la Reina Letizia, en el que se ha rendido especial tributo a los profesionales de la sanidad, concretamente a los que han fallecido por la pandemia, así como a las personas mayores, las 'pioneras' de la vacunación.

En declaraciones a los periodistas, Casado ha asegurado que con el fallo del TC "no se pone en duda que hubiera que tomar medidas para frenar los contagios" sino que el "marco legal no era el adecuado". Por eso, ha subrayado que el "mejor homenaje a las víctimas del coronavirus y los sanitarios que lucharon contra la pandemia es un marco legal que evite más contagios".

Ante las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, lamentando que el TC entre en su sentencia en "elucubraciones doctrinales" sobre el estado de alarma, Casado ha afirmado que es "muy preocupante que el Gobierno de España ponga en duda" la sentencia del Tribunal Constitucional "como ha puesto en duda" la sentencia del Tribunal Supremo sobre los indultos a los condenados por el 'procés'. "Esto no se había visto nunca", ha exclamado.

Tras asegurar que el fallo del TC es "muy claro" porque "se podían tomar medidas" pero "en el marco constitucional", ha tirado de hemeroteca para recordar que el PP ya dijo en el Parlamento que el decreto de alarma "desbordaba claramente el marco constitucional y era un estado de excepción encubierto".

A raíz de esa sentencia del TC, Casado ha afirmado que se ve ratificado que el Gobierno "uso la pandemia para ampliar su poder", algo que, a su juicio, es de una "gravedad tremenda". Así, ha subrayado que no se puede utilizar la excepcionalidad constitucional para asuntos no relacionados con la pandemia como "la renovación de cargos policiales, de la cúpula del CNI o la limitación dela libertad de expresión de los medios o las redes sociales".

"Por lo menos debería mostrar cierto respeto el Gobierno para deshacer lo que se ha hecho y respetar lo que dicen los jueces", ha asegurado, para subrayar que el PP "fue responsable" entonces apoyando el Estado de alarma en aquel primer momento porque ya había un "riesgo tremendo de pandemia en España" y "solo se podía hacer una medida drástica para proteger la salud".

Eso sí, ha dicho que inmediatamente después habría que haber impulsado una reforma legal o el Estado de excepción, que "requiere mucho más control parlamentario". "El Gobierno decidió tener plenos poderes y ningún control", ha aseverado, para quejarse de la "gran presión" a la que el Ejecutivo sometió entonces a los partidos para que le brindaran apoyo a su decreto de alarma.

El jefe de la oposición ha indicado que quería ser "positivo" y ha emplazado al Ejecutivo a sentarse con el PP para aprobar "en quince días" una reforma de la Ley 3/1986 de medidas especiales de Salud Pública para tener un marco legal con el que "enfrentarse a la quinta ola".

Casado ha destacado que en este momento los presidentes autonómicos no saben a qué atenerse" y tienen que estar "pendientes de lo que diga un Tribunal Superior de Justicia Autonómico o un juez contencioso administrativo".

A su entender, el Gobierno debe explicar por qué no quiere impulsar esa ley, que daría "plenas garantías legales y constitucionales" dado que las libertades públicas y los derechos fundamentales "no se pueden conculcar" como ha dicho el TC en su sentencia.

Además, ha señalado que los ministros cesados, Carmen Calvo y Juan Carlos Campo, se mostraron a favor de esa reforma legal hace un año y el propio Pedro Sánchez se comprometió a hacerlo durante la negociación de la cuarta prórroga con otros partidos. "No lo entendemos y no sabemos si es porque lo propone el PP y ya no lo quieren hacer", ha manifestado.

Casado ha acusado al Gobierno de "tropezar cinco veces en la misma piedra" y ha recordado que el pasado verano "mandó a todos de vacaciones y aún quedaban 30.000 fallecidos". "Nos mintió, no había comité de expertos y, la retirada de mascarillas en el exterior, se hizo en el Consejo de Ministros para tapar los indultos", ha indicado.

Sin embargo, ha reiterado que no quería quedarse "en la crítica" y ha ofrecido a Sánchez "sentarse mañana mismo" para hacer "una nueva ley". "Si no lo hace, tendrá que explicar por qué no lo hace porque los médicos, además de aplausos quieren protección, y las víctimas quieren saber por qué murieron sus familiares y si es posible qué número real de víctimas ha habido en España", ha concluido.