Las 32.000 multas en Aragón del primer estado de alarma, "en duda" tras la decisión del Constitucional

La decisión del Tribunal Constitucional de anular las medidas más duras del primer estado de alarma deja en duda las más de 32.200 multas que se pusieron en Aragón en dicho periodo. Según José Antonio Sanz, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Zaragoza, aquellas personas que fuesen sancionadas por incumplir el confinamiento domiciliario y aún no hayan pagado podrían recurrir.

"Lo lógico es que la Administración actúe de oficio y las archive para evitar una tramitación costosa tanto para el propio Gobierno como para los ciudadanos", explicó. El Colegio espera días "de cierta confusión" hasta que se aclare qué sanciones se podrán recurrir y cuáles no. "Quienes fuesen multados por no llevar mascarilla no podrán acogerse, pero imaginamos que el resto querrá saber qué hacer para recuperar su dinero", dijo.

Polémica con el Ayuntamiento

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, criticó este miércoles la gestión del Gobierno de Aragón y el "desbarajuste jurídico" generado tras decretar el nivel 2 de alerta modulado, recurrido por cafés, bares y ocio nocturno. "Al final, han sido los propios jueces los que han tenido que tomar las decisiones que no se toman desde el Gobierno", expuso. En esta línea, reivindicó un marco jurídico que dé seguridad al sector y se refirió a la medida adoptada en comunidades como Navarra, que ha optado por realizar test de antígenos a los jóvenes procedentes de las zonas de costa.

"Hoy los contagios están disparados, se tenía que haber tomado medidas y no se ha hecho", dijo Azcón. Esto, en su opinión, ha hecho que ahora "tengamos que lamentarnos por lo que podíamos haber hecho y no hicimos".

Sus palabras no sentaron nada bien al Gobierno aragonés, que lamentó la "deslealtad" del alcalde popular en un momento "delicado" y le acusó de utilizar la pandemia con un interés "únicamente partidista" en lugar de cooperar para frenar los contagios.

"Este gobierno ha tomado y seguirá tomando medidas para proteger a los aragoneses y minimizar al máximo posible el impacto en los sectores económicos afectados. Nos gustaría contar con el apoyo del alcalde de Zaragoza porque por encima de los intereses de partido está el interés general", expresó la portavoz del Ejecutivo, Mayte Pérez.