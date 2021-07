El CSIC empeora el pronóstico de Sánchez y pospone la inmunidad de rebaño a otoño

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) no comparte ni los cálculos ni el optimismo de Pedro Sánchez y Carolina Darias de alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño a mediados del próximo mes de agosto. El máximo responsable técnico de la lucha contra el coronavirus del CSIC, Luis Enjuanes, aseguró este miércoles que España no conseguirá esa protección grupal hasta otoño porque la eclosión de la variante Delta, mucho más infectiva que sus predecesoras, hará necesario superar el 70% de inmunizados con la pauta completa, que sigue apuntando el Gobierno central como meta, para conseguir frenar la cadena de transmisión del virus de forma definitiva.

Enjuanes, que es el director del laboratorio de coronavirus del Centro de Biotecnología del CSIC, se convirtió en el segundo alto responsable de una agencia estatal (el CSCIS está adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación) en cuestionar públicamente los cálculos del presidente del Gobierno. El pasado lunes, ya Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), insinúo que las estimaciones iniciales de su departamento de que la inmunidad de rebaño se conseguiría con un 66% de vacunados habían quedado desfasadas y que ahora lo especialistas apuntaban a la necesidad de un 70% "e incluso hasta el 80%" a cuenta del impacto de las nuevas variantes.

Pero Luis Enjuanes fue más rotundo: a España no solo no le va a bastar con alcanzar el listón de 8 de cada 10 personas vacunadas, sino que "se deberá superar el 80% de inmunidad de grupo" para "poder estar tranquilos". Y de acuerdo con los cálculos del alto responsable del CSIC, esto no se conseguirá hasta octubre o noviembre, una fechas en las que el Ejecutivo, en cualquier caso, contaba con haber superado ampliamente este porcentaje.

El científico explicó que detrás de estos retrasos en el calendario hacia la protección total está sobre todo la variante Delta Plus, que es más agresiva que la variante Delta. "Hay epidemiólogos que dicen que esta variante se disemina mejor y causa una patología mayor", señaló.

Aunque Enjuanes se mostró seguro de que "en otoño la situación mejorará notablemente", el propio científico expresó sus dudas sobre si el porcentaje de negacionistas que va a rechazar inmunizarse podría poner en peligro la meta del 80% de personas con pauta completa. El responsable del CSIC dijo ser rotundamente partidario de obligar a la población a inocularse llegado el caso. "Una vacunación se puede hacer obligatoria cuando es un problema social de salud general. Lo más normal es que no lo sea, pero cuando está en riesgo la salud de la población se puede hacer obligatoria. Para eso están las autoridades", apuntó.

Negacionistas

Este mismo martes Darias en el Congreso insistió en la promesa del Gobierno de alcanzar la inmunidad con el 70%, pero lo cierto es que en Sanidad desde hacen semanas se vienen haciendo cálculos sobre cuántos habitantes podrían negarse a inocularse y hasta qué porcentaje de inmunizados podría llegar España.

El pasado lunes, el propio Simón apuntó que superar ampliamente ese 80% puede ser un problema para otros países donde abundan los negacionistas pero no para España que está en "coberturas muy altas". De hecho, recordó que en los grupos de mayores de 80 años alcanzó prácticamente el 100% y en el de 70 a 80 años por encima del 90%.

Los técnicos del CCAES, no obstante, miran muy de cerca lo que está ocurriendo en Israel, tanto en el tema del negacionismo vacunal como en el de la inmunidad de rebaño. Israel, que en marzo había alcanzado el 60% de la población con una dosis batiendo todos los records, sin embargo, ha pasado de administrar 230.000 dosis en un día a menos de 5.000, quedándose en un 66% de población con pauta completa. Y con esos índices de vacunación, la llegada de la mutación Delta ha hecho repuntar la pandemia hasta los 700 contagios diarios, unos números que no se veían desde finales de marzo, y con una semana de ocho fallecidos tras dos semanas sin un solo muerto.