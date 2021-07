Page critica las declaraciones de Garzón sobre el consumo de carne: "En Madrid se dicen muchas 'tontás'"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado este jueves las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien ha pedido a los españoles que consuman menos carne para proteger su salud y la del planeta. "En Madrid se dicen muchas 'tontás' por parte de la clase política, que no termina de enterarse de lo que pasa en este país", ha dicho el presidente regional.

"Quiero empresarios que quieran ganar dinero, porque ya tenemos un ministro que se está inventando su cargo todos los días y dice que no hay que comer carne, con lo que eso implica para miles de puestos de trabajo del sector cárnico en esta región", ha aseverado el jefe del Ejecutivo autonómico durante la presentación en la localidad toledana de Torrijos de la nueva flota de ambulancias del Grupo de Empresas 'San Román'.

"Y mañana irán con el vino, y pasado con el queso; no sé el futuro que tienen como dietistas, pero si no tienen nada que hacer, al menos que no se inventen la política para crear problemas a la gente", ha dicho García-Page.

En este contexto, ha defendido la colaboración entre empresas y administraciones públicas, frente a los que pretenden "suprimir" todo tipo de empresas prestadoras de servicios a las instituciones. Así, ha rechazado la dinámica de "agresividad" contra el sector privado y lo ha alabado como motor económico y extensión de la mejora de los servicios públicos.