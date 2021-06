Margarita Robles evita pronunciarse sobre los indultos del 'procés' y replica instando al PP a reformar el CGPJ

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitado este miércoles dar su opinión sobre la concesión de los indultos a los presos del 'procés' y ha negado al PP "autoridad moral" para criticarlos mientras mantenga bloqueada la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El diputado del PP Carlos Rojas ha sido quien ha pedido a la ministra en el Congreso que haga pública su opinión sobre la concesión de los indultos, teniendo en cuenta que en el año 2012, siendo vocal del CGPJ, firmó un manifiesto titulado 'El indulto como fraude' que defendía la independencia del poder judicial.

Sin embargo, Robles ha eludido entrar en el fondo del asunto y ha defendido la necesidad de desbloquear la reforma del órgano de poder de los jueces. "Eso sí que es importante", ha sostenido pidiendo a los 'populares' que tengan "sentido de Estado", "no jueguen con la justicia" y no "utilicen los indultos".

"No tengan como rehén al CGPJ. Cuando lo hagan, tendrán autoridad moral para hablar de otros temas", ha sostenido recordado sus más de tres décadas profesionales en el mundo de la justicia y censurando que los miembros del PP hagan ahora de "paladines de la justicia".

"¿Está de acuerdo con esos indultos? Quien calla, otorga", ha insistido el diputado 'popular', que cree que Robles está "perdiendo una oportunidad" para reconocer que no se pueden conceder los indultos a los presos del 'procés' porque no cumplen ninguna de las condiciones requeridas.

"No se trata de revancha ni venganza, es cumplir con la ley", ha subrayado Rojas pidiendo a Robles que no ponga el silencio "por encima de sus valores" y luche por la defensa de la ley. "Usted sabe que no se puede utilizar el derecho de gracia con fines políticos", ha insistido.

Sin embargo, Robles ha rechazado que el PP dé "lecciones de justicia" cuando no hace "lo más importante", que a su juicio es acometer la renovación del CGPJ y otros órganos constitucionales como el Defensor del Pueblo.

Pero además, el diputado del PP ha preguntado a la ministra por la carta de la presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borrás, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas instando al Ejército a abandonar el cuartel del Bruc en Barcelona y criticando la postura del Rey Felipe VI respecto a Cataluña.

Robles ha recordado entonces que la presidenta del Parlamento no tiene ninguna competencia sobre las Fuerzas Armadas y ha lamentado que el PP no haya aprovechado la oportunidad para ensalzar a la labor de los militares. "No se preocupe, que no va a haber nadie que defienda más al Ejército y se sienta más orgullosa de ellos que yo", ha replicado.

El diputado Rojas ha asegurado que en el PP están orgullosos de las Fuerzas Armadas, pero ha reconocido que les gustaría poder estarlo también de un Gobierno que "cumpliese la ley" y no indultase a quienes "dicen que lo volverían a hacer", en referencia de nuevo a los presos del 'procés'.