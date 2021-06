Los líderes aragoneses de PP, Cs y Vox protestarán en Colón contra los indultos, pero de forma más discreta que en 2019

El desafío independentista, esta vez por la previsible concesión de indultos a los condenados del ‘procés’, volverá a arrastrar a la derecha y el centroderecha a la plaza de Colón de Madrid. Pero el ánimo de la protesta del domingo, convocada por la Plataforma Cívica Unión 78 de la expresidenta de UPyD Rosa Díez, nada tiene que ver con la que se celebró el 10 de febrero de 2019 "por la unidad de España" y para exigir a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones generales. Tal fue el daño de la foto de Colón, con Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal posando juntos, que los más moderados se han borrado. Como el PAR, entonces cercano a los populares y ahora en coalición con PSOE, Podemos y CHA.

Solo cuatro presidentes regionales del PP, los de Aragón, Cataluña, Extremadura y Castilla-La Mancha, han confirmado, por ahora, que acompañarán a Pablo Casado y a la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Luis María Beamonte encabezará una delegación autonómica en la que también estarán el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, y el alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón. Cada uno irá por su cuenta. No se ha planteado realizar ningún llamamiento masivo a secundar la protesta. El PP quiere ceder todo el protagonismo a los convocantes y a la sociedad civil, y Aragón no tiene ninguna intención de salirse del guion.

Beamonte centra sus esfuerzos en impulsar la campaña de recogida de firmas que se inició en Zaragoza hace una semana y que, en su opinión, ofrece unos resultados excelsos. Son firmas, según dijo, "a favor de la Constitución, la justicia y la unidad nacional y contra los indultos a los condenados por sedición, y están sirviendo para demostrar que el conjunto de la sociedad aragonesa y española está en contra".

El líder de Cs en Aragón, Daniel Pérez Calvo, que asistirá a la protesta, dejó claro que en su caso "no irá donde le quieren llevar". Recordó que el objetivo de esa convocatoria parte de la sociedad civil y que algunos de los representantes y cargos orgánicos de Cs estarán ahí, pero a título personal, individual, en la medida de que es la sociedad civil la que tiene que copar todo el protagonismo. "No vamos a hacer ningún caso a quienes pretendan no hacernos una foto en Colón sino tener la foto de Colón, que lo que evita es el retrato de Sánchez que es el que interesa a la mayoría de los españoles, la foto de un presidente capaz de venderse por un plato de lentejas a cambio de seguir en el poder, regalar indultos y pactar con quienes han roto la convivencia de familias y de la sociedad catalana", manifestó.

Los tres diputados de Vox en las Cortes, Santiago Morón, Marta Fernández y David Arranz, viajarán en coche a Madrid para participar en la protesta, porque "nuevamente se pone en cuestión la unidad de España, ante las cesiones del gobierno de Pedro Sánchez". Morón defendió que Vox "se posiciona claramente en contra de los indultos a los separatistas catalanes condenados por sedición, y contra cualquier negociación de igual a igual entre el gobierno de España y la Generalidad de Cataluña, fuera del marco constitucional y del respeto escrupuloso a la legalidad".

El PAR, uno de los grandes damnificados de la foto de Colón de 2019, compartirá el espíritu de la protesta, pero desde la distancia. Creen, según indicó Jesús Guerrero, portavoz en las Cortes, que su postura es clara y conocida.