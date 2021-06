Calvo acusa al PP de ir a Colón "detrás" de Vox y Gamarra censura que hagan interlocutor al "condenado" Junqueras

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado al PP de acudir a la Plaza de Colón este domingo "detrás" de la "ultraderecha" de Vox para "seguir enfrentando a Cataluña contra España", y ha destacado el hecho de que destacados 'barones' del Partido Popular hayan anunciado ya que no van a acompañar a Pablo Casado en "la segunda parte de la foto de Colón", en alusión a Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco o Juanma Moreno.

De esta forma ha respondido en la sesión de control al Gobierno a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha pedido al Ejecutivo no tomar por "tontos" a los españoles porque ya está "tomada" la decisión de indultar y de dar pasos en la mesa de diálogo.

Además, Gamarra ha emplazado a la vicepresidenta a explicar en el Congreso por qué acepta el Gobierno "como interlocutor oficial a un condenado por sedición y malversación", en alusión al líder de ERC, Oriol Junqueras. "Le pido que lo explique, si es que puede", la ha retado, una cuestión de la que no ha obtenido respuesta.

"NO SE CONFORMAN CON INDULTOS, QUIEREN LA AMNISTÍA"

La dirigente del PP ha resaltado además que la carta de Junqueras -en la que cuestiona la vía unilateral y da por buenos los indultos- que "tanto ha aliviado" al Ejecutivo de Pedro Sánchez, "lo que ha hecho ha sido inquietar todavía más a millones de catalanes y al resto de los españoles".

Según ha añadido, los ciudadanos están "realmente preocupados" porque lo que se pretende es "pasar de un referéndum ilegal unilateral a un referéndum pactado con ustedes al margen de la Constitución". "No hay propósito de enmienda", ha aseverado, para añadir que los indultos van a conseguir que los condenados "vuelvan a intentar delinquir", al tiempo que ha recalcado que los independentistas "no se conforman" porque lo que quieren es la amnistía.

En su réplica, Calvo ha echado en cara a Gamarra que ya apunte a cuestiones que "no han ocurrido". "No voy a contestar a nada que no ha ocurrido", ha exclamado, para preguntar si el PP "va a intentar también el control preventivo" en el Congreso. "Quien calla otorga", le ha espetado inmediatamente después la portavoz del PP.

"NO NOS TOMEN POR TONTOS NI NOS TOMEN EL PELO"

Según Gamarra, el referéndum pactado "no es ninguna novedad" sino la "la coartada perfecta". "Todo el mundo sabe ya que la decisión la tienen ya tomada y lo único que están esperando es al momento perfecto. Por tanto, no nos tomen por tontos y no nos tomen el pelo", ha solicitado.

La dirigente 'popular' ha asegurado que los indultos "nada tienen que ver con la convivencia en España sino con el bienestar de su Gobierno" y ha echado en cara a Calvo que haya llegado a afirmar que "van a conceder los indultos para contrapesar a Tribunal Supremo".

Gamarra ha subrayado que los españoles "no quieren una Justicia que sea pisoteada por un Gobierno" ni que el Gobierno "se alíe con delincuentes" ni que el jefe del Ejecutivo "iguale Justicia con venganza".

CALVO DESTACA LA AUSENCIA DE 'BARONES' DEL PP EN COLÓN

Calvo ha empezado su réplica recordando a la portavoz del PP que la frasae "la mejor justicia no es siempre la mejor política" no es suya sino de un presidente de los Estados Unidos que "tuvo que enfrentar una situación histórica muy importante", en referencia a Abraham Lincoln. "Búsquelo y verá como le resulta interesante", le ha recomendado.

Después de que Gamarra haya recordado que hay "275.000 votantes del PSOE que han abandonado al partido y le dieron la espalda el 4 de mayo" en las elecciones madrileñas, la vicepresidenta le ha pedido que no "se preocupe de los militantes" socialistas. "Preocúpese de los compañeros suyos que no van a venir el domingo a acompañar a Casado a la segunda parte de la foto de Colón. Preocúpese de ellos que le va a ir mejor los días que le quedan de aquí al domingo", ha afirmado.

Calvo ha dicho que España "no necesita a Vox, la ultraderecha" porque ya está el PP que "va detrás de ellos". "No son alternativa y no tienen ningún proyecto ni nada en lo alto de la mesa y por eso se van a la Plaza de Colón en Madrid, a seguir enfrentando a Cataluña contra España y a España contra Cataluña, a lo que han contribuido durante 10 largos años", ha aseverado.

"LA PLAZA DE COLÓN ES LA NADERÍA, LA IMPOTENCIA"

La vicepresidenta ha añadido que el actual Gobierno es "heredero del desastre" que dejó el PP y que ahora lo intentan "resolver de manera constitucional y digna para el bien de este país". "No nos ayudan pero déjenos en esa responsabilidad con un poco de calma para la población de este país a la que ustedes inquietan, con su corrupción y con su bronca", ha aseverado.

Es más, ha dicho que la Plaza de Colón es "la nadería, la impotencia". "Y por cierto, valientes, que son ustedes muy valientes. Recojan firmas en Cataluña, miren a la cara a los catalanas, a los independentistas y a los no independentistas. Mírelos a la cara y dígales que tienen alguna salida para este país. Dígaselo porque no la tienen", ha finalizado.