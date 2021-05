Los presos del 'procés' confían en ganar la batalla judicial en Estrasburgo

El exconsejero de la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, anunció este viernes su intención de recurrir ante la justicia europea la condena de 12 años de prisión que le impuso el Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación por su participación en los hechos de octubre. Turull compareció junto a su abogado, Jordi Pina, para confirmar que en una semana o dos presentará un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. "Empezamos el camino para buscar la justicia en mayúsculas", ha asegurado el exconsejero, que cumple su pena de cárcel en la prisión de Lledoners. "Estamos esperanzados, vamos a por todas, ganaremos", exclamó.

Su abogado cree que el voto particular de dos de los nueve magistrados del Constitucional, que se opusieron a suscribir la sentencia del tribunal de garantías que avala el fallo del Supremo sobre el 'procés', da "alas" a los presos secesionistas para "tener éxito en Europa". Pina considera que los votos particulares de los magistrados Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer avalan sus tesis, que se basan en que no hubo delito de sedición y las sentencias del Supremo vulneraron derechos y libertades fundamentales. Y los argumentos que esgrimen los dos magistrados servirán, según Pina, para sus recursos ante la justicia europea. Jordi Turull será el primer preso del 'procés' que acudirá a los tribunales europeos, tras agotar todas las vías judiciales en España.

Según Xiol y Balaguer, el Tribunal Constitucional debería haber estimado el recurso de amparo presentado por Turull, el primero que lo ha hecho, por vulneración del derecho a la legalidad sancionadora, en relación con los derechos a la libertad personal, a la libertad ideológica y de reunión y por haber impuesto al dirigente secesionista una "pena desproporcionada". Los magistrados creen que el fallo del Constitucional podría haber formulado un juicio distinto sobre la proporcionalidad de las penas impuestas por la comisión del delito de sedición "más acorde con una interpretación abierta del principio de legalidad, en sintonía con la que está presente en el ámbito de la cultura jurídica común de los países de la Unión Europea". A su entender, la "gravedad" de los hechos enjuiciados "no se cuestiona en ningún momento". Pero entienden que hubiera sido necesario tener en cuenta las "dudas técnicas" que el recurso al tipo penal de sedición suscita este caso. Desde su punto de vista, la conducta enjuiciada por los dirigentes del 'procés' podría haber tenido un "encaje natural" en otros tipos penales como los "desórdenes públicos o la desobediencia".

A partir de los votos particulares de los magistrados del Constitucional, Turull ha presionado al Gobierno para que mueva ficha en relación a los indultos, aunque no ha mencionado esta medida de gracia. Sus abogados entienden que los dos votos particulares de los magistrados del Constitución dejan una pista de aterrizaje enorme al Gobierno para la reforma del delito de sedición. "Menos palabrería y más hechos", ha urgido el exconsejero de la Generalitat. "No hay excusa para no actuar de inmediato", ha señalado. "¿En cuál de los dos posicionamientos del Constitucional está el Gobierno?", ha preguntado. En el que en "aras de la unidad de España trincha derechos y libertades fundamentales, o al lado del que entiende que no hay Estado de derecho sin un respeto escrupuloso a los derechos y libertades fundamentales", ha añadido. "Hablan de hacer un cordón sanitario a Vox" pero al mismo tiempo "avalan una sentencia del Supremo que se ha valido de la teoría de Vox", ha criticado. "Que actúe en consecuencia", ha instado.

A fiscales, jueces y magistrados que llevan causas relacionadas con el 1-O, les ha pedido que estudien los dos votos particulares "y decidan si quieren seguir siendo cómplices de una cúpula judicial que antepone la unidad de España a cambio de trinchar derechos y libertades fundamentales, o por el contrario se sitúan en el respeto a los derechos fundamentales".