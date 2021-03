Alemania, Francia e Italia interrumpen la vacunación con AstraZeneca y Darias convoca de urgencia a las CC. AA.

La ministra de Sanidad Carolina Darias, ha convocado a las 17.30 una reunión de urgencia del Consejo Interterritorial de Sanidad con las CC. AA. para valorar si España se suma a la suspensión de la vacunación de AstraZeneca que han anunciado Francia, Alemania e Italia este lunes y que ya habían suspendido en los últimos días Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Noruega e Islandia totalmente y, en el caso de algunos lotes, Italia y Austria.

Aunque en el único punto del orden del día que Sanidad ha enviado a las comunidades no se concreta de qué aspecto de la vacunación se va a tratar en concreto, se espera que sea de la vacuna de AstraZeneca, después de que varias comunidades y países europeos hayan suspendido temporalmente su administración tras detectarse casos de trombos en pacientes a los que se les había inoculado la vacuna.

En concreto, ya han tomado esta decisión Cataluña, Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias y Andalucía. Además, también lo han hecho Francia, Alemania, Italia, Austria, Dinamarca, Estonia, Lituana, Noruega, Islandia, Tailandia, Irlanda y la región italiana del Piamonte.

Actualmente, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) está estudiando los eventos trombóticos notificados, si bien ha señalado que, por el momento, no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, "que no figuran como efectos secundarios de esta vacuna".

Del mismo modo, el pasado viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que "no hay razón para no usar" la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. "Hay personas que mueren todos los días, por lo que es normal que haya personas que han sido inmunizadas y mueren. Los informes disponibles hasta ahora no establecen una relación directa con los trombos ya que este porcentaje se ha observado también entre la población general", dijo la subdirectora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios, Mariângela Simã.

Italia se ha sumando a Francia y Alemania y ha anunciado que, por precaución, suspendía la vacunación de sus nacionales con la vacuna de AstraZeneca tras conocerse varios casos de trombosis en algunos países de Europa. La decisión se toma después de que la semana pasada la AIFA suspendiera la inoculación de un lote de esta vacuna, tras la muerte de un militar y un policía en Sicilia (sur), que la Justicia italiana está investigando.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la suspensión de la vacunación en Francia, a la espera de recibir la opinión este martes de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

"La suspendemos hasta mañana por la tarde", dijo en una rueda conjunta con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien mantiene en la ciudad francesa de Montauban la XXVI cumbre bilateral entre ambos países.

Macron aclaró que la decisión, que sigue a la tomada este mismo lunes por otros países europeos, ha sido tomada por recomendación y en vínculo con las autoridades sanitarias francesas.

Alemania también suspende la vacunación

Alemania ha suspendido de forma preventiva la vacunación con la fórmula de AstraZeneca. El Gobierno alemán sigue así la recomendación del Instituto Paul Ehrlich (PEI), competente en la materia, que considera que es necesario comprobar la potencial relación entre esta vacuna y los nuevos casos de trombosis registrados en Europa tras su inoculación.

El Ministerio de Sanidad apuntó que será en todo caso la Agencia Europea del Medicamento (EMA) quien decida en último término "si esta nueva información afecta a la autorización de la vacuna y en qué forma".