Los caprichos del Gordo: una fábrica se lo lleva por segunda vez, un lotero repite 23 años después y otras anécdotas

El Gordo de la Navidad da para mucho y, como la suerte es caprichosa, ha dejado un buen número de anécdotas. Una de las principales casualidades se ha dado en la localidad de Riudecols, cerca de Reus, en la que los trabajadores de una fábrica se han llevado el Gordo... por segundo año consecutivo.

Gran parte de las 60 series del Primer Premio del Sorteo Extraordinario de Navidad que se vendieron en la administración 'La Pastoreta' de Reus (Tarragona), fueron adquiridas por trabajadores y trabajadoras de la fábrica Teixidó, en la localidad vecina de Riudecols, donde ya tocó parte del Gordo en 2019.

Así lo ha indicado, en declaraciones a TV3, el titular de 'La Pastoreta', Òscar Bausà, que ha explicado que ha sido el primer Gordo vendido en su administración, y el primero que se ha vendido directamente en la ciudad, ya que los décimos ganadores en 2019 procedían de la administración 1 de Salou (Tarragona).

Este año, el Gordo ha dejado en Reus un total de 240 millones de euros a través del número 72.897; y, según Bausà, "el 90% ha ido a parar a la fábrica Teixidó", situada en el término municipal de Riudecols, a las afueras de Reus, y especializada en la manufactura de piezas mecanizadas de alta precisión.

En 2019, ha recordado Bausà, los décimos ganadores -correspondientes al número 26.590- fueron vendidos por el Centro Aragonés 'El Cachirulo' de Reus, "una entidad con mucha solera de la ciudad que repartió muchas participaciones": hasta 3.200 premiadas con 320 millones de euros en total.

Bausà ha explicado también que, hace años, su administración llegó a vender parte de un segundo premio de la Lotería del Niño y también de un cuarto premio del Sorteo de Navidad; pero nunca había vendido nada "tan grande" como el Gordo.

"Como lotero, me considero un vendedor de ilusión; y hoy la ilusión ha entrado en nuestra casa", ha manifestado Bausà, que se ha mostrado contento por que el premio haya recaído en la localidad y que se haya vendido principalmente en su negocio.

Una administración de Palma vende el segundo y un quinto premio



En Palma de Mallorca, una misma administración, ubicada en calle Niceto Alcalá Zamora, ha repartido un segundo y un quinto premio. "No sabemos nada de nada", ha declarado a Europa Press una trabajadora de esta administración sobre el número de agraciados. Según ha apuntado, todavía "no se lo creen".

Concretamente, esta administración de lotería ha vendido el número 6.095, que ha resultado agraciado con el segundo premio, dotado con 1.250.000 euros a la serie, y el 43.831, el séptimo de los ocho quintos premios, dotado con 60.000 euros a la serie. Éste último también se ha vendido en Llucmajor.

Manoli Sevilla, habitual en el Sorteo, gana un quinto premio



Manoli Sevilla, una de las habituales al Sorteo de Navidad que siempre acude disfrazada de bombo, ha asistido este año por séptima vez consecutiva a las puertas del Teatro Real a sabiendas que no podría entrar y sin saber que sería una de las protagonistas de la jornada, al haber sido agraciada con uno de los quintos premios.

En concreto, Sevilla ha logrado el quinto premio por el número 37.023 con 600.000 euros a la serie y se ha quedado a un número del tercer premio, el 52.472. "Estoy que se me sale el corazón", ha reconocido a Europa Press tras conocer la noticia en una de las entradas del Teatro Real.

Manoli Sevilla, junto con el 'Obispo de la Lotería', a las puertas del sorteo. EP

En cualquier caso, la agraciada ha añadido que aún no lo celebrará por las medidas sanitarias impuestas por el coronavirus. Sevilla ha relatado a Europa Press que la primera persona a la que ha llamado para compartir la noticia ha sido a su hija y también a unas amigas con las que comparte el mismo décimo.

"Madre mía, estoy que se me sale el corazón. No puedo creerme que el primer año que no puedo entrar al Teatro Real sea cuando me toque uno de los premios", ha manifestado. Tras salir el 'Gordo', el número 72.897, Sevilla se ha despedido de la gente que estaba reunida a las afueras del Teatro con un "hasta el año que viene" y deseando que la normalidad también vuelva al Sorteo de Navidad.

La mujer, de 84 años, acudía a las 7 de la mañana al Teatro Real para no faltar a esta histórica cita navideña que, por primera vez en su historia, se ha celebrado sin público y con una reducción del 50 por ciento de medios de comunicación por la pandemia.

Por su parte, otro de los habituales, Juan López, el conocido 'Obispo de la Lotería', también se ha marchado del Teatro Real tras conocer que no poseía el 'Gordo' aunque en su caso, hasta el momento, no ha podido celebrar un gran premio como sí ha hecho Manoli Sevilla.

Un lotero reparte 180 millones en Granada... tras venderlo en 1997



Enrique Requena es el titular de la Administración de Lotería número 4 de Granada capital que ha repartido 180 millones del premio Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad, aunque este lotero de 88 años tiene experiencia en esto de dar suerte, y es que ya en 1997 repartió los 35.000 millones de las antiguas pesetas que cayeron en esta capital andaluza.

Visiblemente nervioso y "muy contento", Enrique Requena ha relatado a los medios que en esta ocasión el premio está muy repartido, pues todo se ha vendido por ventanilla y a clientes "de toda la vida" de esta administración familiar que él regenta desde 1984 pero que ya pertenecía a su madre en los años cuarenta.

Los propietarios de la administración número 4 de Granada, en la calle Príncipe, celebran haber repartido el Gordo. Miguel Ángel Molina/EFE

Las restricciones de movilidad aplicadas por la pandemia han reducido notablemente el trasiego de turistas que normalmente acuden a esta administración situada en pleno corazón de la ciudad, por lo que las ventas han bajado mucho este año, según relata. Lo positivo es que todo hace pensar que la mayor parte del premio se ha quedado en Granada. Concretamente, esta administración tenía 45 series del 72.897 y las ha vendido todas, aunque Enrique no se quedó con ningún número. Pese a ello, afirma que repartir el Gordo es lo mejor que le ha podido pasar "después de un año tan malo".

Requena ya tiene colgado en su local el cartel que lo acredita como vendedor del Gordo de este año en la céntrica calle Príncipe de Granada. Allí ha narrado orgulloso a los medios que ya en 1997 repartió los históricos 35.000 millones de las antiguas pesetas del "Gordo más grande que se había dado en España", con el 43.728.

Ha reconocido que "ha cambiado todo mucho desde el siglo pasado" y afirma en los años noventa no hubo tantos medios de comunicación como en esta ocasión. Por el contrario no se esperan grandes celebraciones este martes a las puertas de su establecimiento. La Policía Local de Granada ha cortado el acceso a la calle donde se encuentra para evitar aglomeraciones masivas de curiosos como medida de prevención frente al Covid-19.

Una floristería de Asturias reparte 15 series en Todos los Santos



La propietaria de la floristería 'El Campo' de Villaviciosa, Belén Arranz, ha celebrado este martes haber repartido entre muchos de sus vecinos tres millones de euros correspondientes al cuarto premio del Sorteo de Lotería de Navidad de número 75.981.

Fue este negocio local ubicado en la calle Magdalena 24 el que vendió, en participaciones de cinco euros y décimos, quince series del número agraciado. Hasta allí ya se han acercado varios vecinos para celebrar un premio que deja "satisfacción" entre los agraciados después de un año en el que lo han pasado "mal" a causa de la pandemia del coronavirus. Es por ello que la propietaria ha asegurado alegrarse mucho por "muchísima gente".

Arranz, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que se enteró de que había dado el cuarto premio al recibir una llamada de una emisora de radio. "Estábamos trabajando como todos los días", ha relatado. Este premio, ha añadido, está "muy repartido" ya que en su negocio "siempre" venden participaciones entre los vecinos, especialmente en los días de Todos Los Santos.

Cambia el nombre de la administración y encuentra la suerte



El propietario de la administración de Alfara del Patriarca (Valencia) que ha vendido un décimo del 'Gordo', había cambiado el nombre del establecimiento hace poco por 'La Salsera', el mote de su madre fallecida. "Pensamos que ella nos iba a dar suerte", ha comentado Salvador, propietario del local en declaraciones a Europa Press.

La administración, que ha vendido un décimo del número agraciado con el 'Gordo', el 72.897, a través de la aplicación TuLotero, contaba este año por primera vez con nuevo logotipo. Según ha explicado Salvador, la nueva imagen del establecimiento es el rostro de su madre, una mujer con una "vida muy dura" que ahora les ha dado "suerte".

Los loteros celebran haber vendido el Gordo en Valencia. EP

Es la primera vez que esta administración reparte un premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y Salvador ha celebrado que sea justo este año de pandemia, que "hace más falta". El número 72.897 agraciado con el 'Gordo' y dotado con 4.000.000 euros a la serie ha repartido tres décimos en Jávea (Alicante) y en las localidades valencianas de Oliva y Alfara del Patriarca.