La evolución de la pandemia permite relajar las restricciones frente al coronavirus en varias comunidades

Las comunidades autónomas han relajado las restricciones frente a la covid-19, principalmente en desplazamientos, hostelería, horarios de comercios y toques de queda en la cuenta atrás hacia Navidad, mientras que el Ministerio de Sanidad, que augura que las vacunas llegarán muy pronto y supondrán el "principio del fin", insta a no "bajar la guardia" en las fiestas para no dar paso a una tercera ola.

Es el nuevo llamamiento que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha lanzado este sábado a través del canal de youtube del PSOE, en el que reconoce que por el esfuerzo de todos los españoles en las últimas semanas "estamos doblegando la curva de la segunda onda".

A pesar de ello, en la Comunidad de Madridse incrementaron el viernes el número de muertes (19 frente a las 13 de un día antes) y de contagios (2.567 frente a 2.200), según ha publicado la Consejería de Sanidad.

Es la jornada con más contagios desde el 20 de noviembre, cuando hubo 1.126. Desde el inicio de la pandemia éstos ascienden a 372.836 y el número de fallecidos en hospitales a 12.573, a los que habría que sumar 4.968 en centros sociosanitarios, 1.151 en domicilios y 30 en otros lugares, lo que suma un total de 18.722.

Lo que sí ha bajado en Madrid es el número de pacientes ingresados en el día (de 1.279 a 1.258) y los de UCI (de 301 a 293).

Aunque los contagios siguen subiendo en Andalucía, con 1.359 casos en el último día y 34 fallecidos, los andaluces se han despertado este sábado con la primera fase de la desescalada en vigor, lo que supone nuevas medidas sobremovilidad, permitida ahora entre municipios de la misma provincia, nuevos horarios del comercio y la inclusión del término allegado.

En esta primera fase, el comercio podrá abrir hasta las 21.00, mientras que el horario de la hostelería se mantiene hasta las 18.00 y el toque queda hasta las 22.00.

Si todo evoluciona según lo previsto en esta primera fase, que se prolongará hasta el 17 de diciembre, a partir del próximo viernes y hasta el 10 de enero, se permitirá la movilidad entre provincias y la hostelería podrá abrir en un horario especial de dos tramos: desde la mañana hasta las 18.00 y, posteriormente, desde las 20.00 las 22.30.

También en el País Vasco, donde la tasa de contagios ha repuntado con un total de 636 nuevos positivos, se han relajado las restricciones y muchos hosteleros han reabierto este sábado sus locales, tras más de un mes cerrados por la pandemia de covid-19, con limitaciones de horario y aforo.

Los que han levantado el cierre deberán bajarlo a las 20.00 y podrán utilizar el 100 % de aforo en terrazas y el 50 % en el interior. El cliente no podrá consumir en la barra y solo podrá retirarse la mascarilla en el momento de la ingesta.

Sin embargo, han sido también muchos los que no han podido reanudar hoy su actividad al no verla viable dadas las restricciones establecidas, así como otros han optado por hacerlo en próximos días por falta de tiempo para adecuar sus negocios y algunos no han podido abrir debido a la evolución del coronavirus en el municipio en el que se ubican sus establecimientos.

Se trata de los locales de los municipios de más de 5.000 habitantes que en la actualidad cuentan con una tasa de incidencia igual o superior a los 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días: Arrigorriaga y Ermua, en Bizkaia, y Eibar, Arrasate y Ordizia, en Gipuzkoa.

En Cataluña se recuperará la actividad de los centros comerciales a partir del próximo lunes, con un 30 % de aforo, y los desplazamientos de fin de semana dentro de la comarca, sin que la evolución de la pandemia posibilite aún avanzar de fase, aunque siguen bajando las hospitalizaciones y la velocidad de contagio.

Para evitar las aglomeraciones que se vieron en el paso puente en los comercios urbanos, la Generalitat permitirá abrir estas grandes superficies con medidas de ventilación reforzada y control de accesos, así como ampliar a 1.000 el número máximo de espectadores en teatros, cines, auditorios y servicios religiosos.

En cuanto a los desplazamientos dentro de la comarca en que se reside, serán viables entre las 06.00 del viernes y las 06.00 del lunes, con lo que se relaja el confinamiento municipal de fin de semana que está vigente desde el pasado octubre.

Las nuevas medidas han dejado fuera al sector del ocio nocturno, que cree que propiciará más fiestas ilegales sin control ni seguridad.

Si funciona la flexibilización de estas medidas, Protección Civil ha anunciado que podría ir más allá con el aforo permitido en los centros comerciales o permitir algunas actividades deportivas al aire libre.

Por su parte, Aragón ha notificado 288 nuevos casos detectados el viernes, 22 menos que el día anterior, con una tasa de positividad del 8,69 %, doce fallecidos y 69 hospitalizaciones menos, y pasará a nivel 3 de alerta sanitaria la próxima semana, lo que permitirá la apertura del interior de la hostelería y gimnasios el día 15 y de los límites provinciales el día 21.

Así lo ha anunciado el presidente de la comunidad, Javier Lambán, quien ha advertido de que son medidas "reversibles" que se ponen en marcha ante la mejora de los parámetros por la incidencia de covid-19, como el índice de reproducción de un 0,7 % o la ocupación de camas UCI inferior al 35 %.

A partir del 15 de diciembre se alarga el cierre de las actividades no esenciales en la comunidad aragonesa hasta las 22.00, se permitirá el consumo en el interior de los establecimientos de hostelería y restauración con un aforo del 30 % y del 100 % en el exterior, siempre que se mantenga la distancia de 2 metros y un máximo 6 personas por mesa.

Sin embargo, en Castilla-La Mancha, donde se registra una incidencia acumulada de 238,5 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, se han prorrogado por un mínimo de diez días las medidas especiales de nivel 2.

Estas medidas, que se están aplicando desde el 6 de noviembre en Castilla-La Mancha, seguirán vigentes en todos los municipios, salvo en los que se han decretado medidas de nivel 3 por la elevada incidencia.

Ante la proximidad de la Navidad, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha llamado a los ciudadanos a seguir el plan diseñado para fiestas por su departamento y las comunidades autónomas, que insta a quedarse en casa, restringir la movilidad en lo esencial y limitar los contactos esenciales a los familiares mas íntimos.

Además, Illa ha vaticinado que las vacunas contra el coronavirus, que se empezarán a administrar a los españoles cuando sean aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, "dibujan un horizonte de esperanza" y suponen "el principio del fin".