Ser profesor en tiempos de pandemia

POR QUÉ LA DOCENCIA

Luz: "Desde pequeñita tenía claro que me gustaba enseñar y con una pizarra explicaba a alumnos invisibles. La docencia me ha gustado siempre y no me he arrepentido nunca".

Maite: "Empecé haciendo una sustitución en un colegio y no me veo haciendo algo distinto. No me arrepiento, me gusta y me divierte al mismo tiempo que me preocupa".

Marta: "A veces pensamos que nos hacemos maestros porque nos encanta enseñar, con el tiempo te das cuenta de que uno se hace maestro porque lo que de verdad le gusta es aprender. Te permite ser testigo de la vida de un montón de personitas. Nunca me he arrepentido, todo lo contrario".

Óscar: "Estudié Biología y pensé que enseñar era una buena opción laboral, no me he arrepentido".

Sol: "Elegí esta profesión por la realidad laboral que se impuso tras la crisis de 2008. Me ha ido enganchando. Hay días que salgo feliz del cole, pero otros se pone todo cuesta arriba. Es un trabajo muy absorbente, es difícil desconectar. En ese sentido, a veces me he podido arrepentir".