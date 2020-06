Las lecciones que deja la pandemia para el Estado autonómico

1

Lección 1: El coronavirus pone el foco en lo importante

"El coronavirus nos ha devuelto a la realidad cuando todo el país hablaba de veleidades como la independencia de Cataluña", señala este profesor universitario y vicepresidente de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional, que pone el acento en cómo la pandemia afectó a servicios fundamentales que las comunidades no podían prestar en condiciones pese a que eran responsables.

​Hierro no cree que la descentralización haya operado en contra. "No hay estudios que lo digan, las comunidades han hecho lo que debían, gestionar los hospitales y los centros de salud", al contrario que la oposición política que no ha dado la talla y se ha dedicado a la crítica "destructiva".

​"Esto ha sido una orquesta y aunque teníamos un director (el ministro Salvador Illa) cada uno tocaba el instrumento en su territorio y creo que ha funcionado bastante bien pero se ha sobrepasado. En Madrid y Cataluña el sistema no ha dado de sí", dice.