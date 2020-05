Repunta el número de contagios y fallecidos por covid en España con 229 muertos y 1.095 casos

La curva del coronavirus ha dibujado este viernes una nueva subida tanto del número de fallecidos, que con 229 elevan suman un total de 26.299, como del de contagiados confirmados por PCR, que han sido 1.095 en las últimas 24 horas, con lo que ya son 222.857 los casos.

Además, las infecciones resueltas, que incluyen los enfermos de covid-19 dados de alta y personas a las que se le ha realizado una prueba serológica pero no se ha podido evidenciar el momento en que contrajeron la enfermedad, ascienden ya a 128.511 al haberse contabilizado 2.637 en las últimas 24 horas.

Los casos de contagio por coronavirus son 341 más que el jueves. Asimismo, se han registrado 229 más muertes, lo que supone un total de 26.299 fallecidos, 16 más que este jueves, según el informe publicado este viernes por el Ministerio de Sanidad.

Por otra parte, 131.148 pacientes se han curado, 11.222 personas han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 85 en las últimas 24 horas, y 121.776 han precisado hospitalización. No obstante, Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Ceuta, Melilla, Navarra y La Rioja no han registrado ningún ingreso en UCI en el último día.

Por comunidades autónomas, y como ha ocurrido desde el inicio de la pandemia, la Comunidad de Madrid es la región con mayor número de afectados, registrándose ya 64.333 afectados, seguida de Cataluña con 51.733 personas infectadas por el coronavirus.

"De todos los datos, algo más de la mitad de los casos se producen en dos comunidades autónomas, las cuales representan algo menos de un tercio de la población, lo que refleja una disparidad importante de la situación vivida y es necesario analizarla cuidadosamente", ha dicho el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, para informar que eliminando los datos de ambas regiones, los casos de contagios en un día se habrían situado en los 404.

Asimismo, Andalucía cuenta con 12.287 afectados; Aragón con 5.274 infectados; Asturias, registra 2.336 contagiados; Baleares 1.935 afectados; Canarias ha contabilizado 2.240 pacientes; Cantabria ya cuenta con 2.232 pacientes; Castilla-La Mancha tiene 16.237 pacientes; Castilla y León 17.716 infectados; Ceuta 109 afectados; y la Comunidad Valenciana, 10.619 infectados.

Del mismo modo, Extremadura registra ya 2.900 infectados; Galicia 9.184 pacientes; Melilla 119 contagiados; Murcia, 1.504 afectados; Navarra, 5.006 afectados; País Vasco tiene 13.101 pacientes afectados; y La Rioja 3.992 contagiados.

Respecto a las muertes, Andalucía ya ha contabilizado 1.301; Aragón 815; Asturias 292, ninguna en las últimas 24 horas; Baleares 202; Canarias 148 pacientes; Cantabria 201; Castilla-La Mancha 2.713; Castilla y León 1.876; Ceuta 4, ninguna en el último día; Comunidad Valenciana 1.309; Extremadura 472; Galicia 588; Melilla 2; Murcia 137; Navarra 484; País Vasco 1.390; y La Rioja 342 fallecidos. Madrid ya ha registrado 8.552 muertos y Cataluña