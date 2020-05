Detectan en Francia y EE. UU. casos de diciembre de coronavirus sin relación con China y la OMS pide revisar las neumonías

Aquellos países que tengan muestras de pacientes con neumonías sospechosas de finales de 2019 deberían analizarlas para identificar posibles casos de covid-19 anteriores incluso a que China informara de esa nueva enfermedad, recomendó este martes un portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se refería así al caso de un paciente francés que tuvo neumonía y las muestras que se guardaban del 27 de diciembre han dado positivo a coronavirus.

"Sería de gran importancia que todos los países con casos sin especificar de neumonía en diciembre, o incluso en noviembre, realicen test, y algunos ya lo están haciendo", destacó en rueda de prensa el portavoz de la OMS Christian Lindmeier.

El portavoz reaccionó así a informes médicos procedentes de Francia y Estados Unidos que identificaron posibles casos de covid-19 en esos territorios ya en el mes de diciembre, aunque China no notificó a la OMS de la existencia de casos por el nuevo coronavirus hasta el último día del año pasado.

Estos casos "nos aportan una visión más clara" de la pandemia, subrayó Lindmeier, quien consideró esencial que continúen este tipo de estudios "para entender mejor el potencial de contagio de la covid-19".

El portavoz subrayó que no sería raro que el coronavirus estuviera ya fuera de China en fechas tan tempranas, "ya que los primeros casos de la enfermedad se remontan a principios de diciembre y entra dentro de lo posible que algunos de los infectados viajaran desde Wuhan (ciudad donde se originó) a otros países".

Lindmeier añadió que es una práctica habitual entre muchos médicos el guardar muestras de pacientes con neumonías sospechosas, precisamente para poder realizar test /ig posteriormente ante posibles brotes de nuevas enfermedades.

Un positivo de coronavirus en Francia el 27 de diciembre

El responsable de reanimación de los hospitales Avicenne y Jean Verdier de París, Yves Cohen, ha informado de que se han realizado las pruebas del coronavirus a muestras de pacientes tratados en los últimos meses por neumonía y varios de ellos han dado positivo, el más antiguo de ellos el 27 de diciembre. Los primeros casos fueron confirmados por las autoridades francesas el 24 de enero: dos en París y otro en Burdeos.

Cohen ha explicado en declaraciones a la cadena BFMTV que se hicieron las pruebas de coronavirus porque los pacientes dieron negativo por gripe. "De los 24 pacientes, uno del 27 de diciembre dio positivo por coronavirus", ha apuntado. Cada muestra fue procesada varias veces para garantizar que no había errores.

Sin embargo, Cohen no ha querido concretar si el paciente del 27 de diciembre fue el "paciente cero" de la epidemia, aunque sí ha revelado que superó la enfermedad. El hallazgo de un "paciente cero" ayudaría a comprender el contagio del virus.

El doctor ha explicado que el paciente pasó 15 días enfermo y que contagió a sus dos hijos, pero no a su mujer, trabajadora de un supermercado. El paciente dijo que no sabía cómo se contagió, ya que no había viajado.

El boletín del coronavirus de las autoridades francesas de este lunes recoge la muerte de 306 personas debido a la covid-19 durante las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos asciende a 25.201.

