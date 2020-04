Diez millones de mascarillas para trabajadores que vayan en transporte público

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad repartirán desde el lunes diez millones de mascarillas "solo y exclusivamente a las personas que vayan al trabajo en sistemas de transporte en los que sea más complicado mantener la distancia social", como trenes, metros o autobuses.

Así lo ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en rueda de prensa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que han especificado cómo se repartirán mascarillas a la población para evitar la propagación del coronavirus desde el lunes, cuando volverán al trabajo los trabajadores no esenciales.

Marlaska ha precisado que el uso de las mascarillas es "recomendable, no obligatoria, si alguien no se la quiere poner, no se la pone".

El ministro del Interior ha añadido que estos elementos de protección se repartirán el lunes y el martes, o bien el martes y miércoles, dependiendo de si el lunes es festivo en cada autonomía.

Proteger la salud

"Las mascarillas serán solo y exclusivamente para las personas que vayan al trabajo en sistemas de transporte en los que sea más complicado mantener la distancia social. Es una medida de protección para desplazamientos laborales imprescindibles", ha dicho.

Ha detallado que diez millones de mascarillas serán repartidas por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, policías autonómicas y locales y miembros de Protección Civil en las estaciones de Cercanías, Metro y autobuses "para garantizar el reparto y para seguir protegiendo la salud de todos". Y ha advertido de que los agentes estarán "vigilantes" para que se cumpla el decreto de alarma.

Marlaska ha destacado que desde el 14 de marzo, cuando comenzó el estado de alarma, unos 350.000 efectivos del sistema nacional de Protección Civil están bajo su mando. Pertenecen a organismos estatales, pero también a comunidades autónomas y ayuntamientos.

