Mercadona controlará el aforo en los supermercados

Con el objetivo de proteger la salud y seguridad de los clientes y trabajadores, Mercadona incorporará a partir de este lunes una serie de medidas para prevenir los contagios por coronavirus.

Esta empresa española, que durante estos días ha registrado más compras de lo habitual, controlará el aforo de los supermercados y señalizará la distancia mínima exigida entre personas. De hecho, cada establecimiento tendrá concretado el aforo máximo que garantice la distancia preventiva de 1 metro entre cualquier persona. Además, en la vía pública de acceso a cada supermercado estará marcada una distancia mínima de 1 metro para las personas que esperen su turno de entrada a las puertas de los supermercados, que deberá respetarse para poder acceder al mismo.

Por otro lado, acudir solamente una persona a realizar la compra (no en familia, o con niños o grupos), no ir a realizarla personas que formen parte de los grupos de riesgo (ancianos, personas con enfermedades), espaciar la compra a lo largo del día y no a la hora de apertura del establecimiento, realizarla con agilidad y rapidez, no almacenar inncesariamente productos y pagar preferiblemente con tarjeta, son algunas de las recomendaciones generales de la compañía de supermercados de Juan Roig.

Mercadona ha informado en una nota que las tiendas permanecerán abastecidas reforzando y garantizando el suministro de productos básicos y de primera necesidad.

"En estos momentos, y de acuerdo con la situación excepcional en la que está inmersa el país, en Mercadona estamos adoptando estas medidas excepcionales para colaborar y hacer frente a esta crisis. Rogamos a nuestros clientes la máxima colaboración en el cumplimiento de dichas medidas", han explicado en la nota.

