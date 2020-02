Echenique bromea con las críticas por no  aplaudir al Rey: "Tampoco me puse de pie durante el himno"

A Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, le han llovido todo tipo de críticas desde este lunes, con motivo de la sesión solemne de apertura de la nueva legislatura y su encuentro con los Reyes y sus hijas. Pero entre las más absurdas destacan las que le recriminan que no aplaudiera la intervención del rey Felipe VI o no saludara dando la mano a los miembros de la familia real. Tanto en Telecinco como en La Sexta se vertieron este tipo de reproches a Echenique, quien tiene una atrofia muscular espinal y un 88% de discapacidad.

El diputado de Unidas Podemos por Zaragoza ha tirado del humor para responder a esta crítica: "Por lo visto Ferreras dice que no aplaudí en la sesión de hoy. Es correcto. Tampoco me puse de pie durante el himno ni me pusieron de titular en el partido de futbito de después de la sesión solemne de apertura. ¡Antonio, tío!

No solo periodistas metieron la pata al reprochar a Echenique su comportamiento sin tener en cuenta la discapacidad que sufre. También lo hizo el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, quien no solo acusó al portavoz de Unidas Podemos de no haber saludado a la princesa Leonor en el besamanos, sino que además lo achacó a una actitud "machista". "El portavoz de Podemos saludó al Rey y desplantó a laPrincesa de Asturias. Si esto no es machismo, se le parece mucho", protestó Isidro Martínez en un comunicado.

Felipe VI ha pedido "respeto recíproco" entre los partidos para "el mejor servicio a los españoles"

También ha recibido duras críticas a su discurso, en este caso por los sectores menos proclives a la monarquía, incluso de su propia formación política. Así, la corriente Anticapitalistas de Podemos, que lideran la secretaria general del partido en Andalucía, Teresa Rodríguez, y el eurodiputado Miguel Urbán, ha criticado la postura de Echenique, elogiando la "valentía" del discurso del Rey en la sesión solemne de apertura de la XIV Legislatura. "¿No se nos estará yendo de las manos?", se pregunta, dado el cambio de actuación entre estar en la oposición y en el Gobierno.

De este modo, el sector más a la izquierda del Podemos vuelve a desmarcarse de la línea oficial, después de que el diputado de Unidas Podemos asegurara que el discurso de Felipe VI ha sido "valiente", por su apuesta clara por el diálogo, los acuerdos y la palabra.

"En la disputa por ver si la monarquía es de izquierdas o de derechas, hoy nos enteramos de que el Rey se ha incorporado al frente popular antifascista. ¿No se les estará yendo de las manos lo de la transversalidad a algunos?", han asegurado los anticapitalistas en un mensaje en Twitter.