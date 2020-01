Ábalos saludó la 'número dos' de Maduro "forzado por las circunstancias"

El Gobierno ha confirmado que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, vio a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pero ha asegurado que se trató de un encuentro fortuito que se limitó a un saludo "forzado por las circunstancias".

Así lo han apuntado fuentes del Ministerio que dirige Ábalos, que han explicado que el ministro acudió a Barajas por iniciativa privada para recoger a Félix Plasencia, ministro de Turismo venezolano, por la relación personal que mantiene con él.

Y explican que en ese mismo avión estaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con destino a Turquía. Ábalos, añaden, tuvo conocimiento de que la vicepresidenta iba en el avión un poco antes de su llegada. "No fue una reunión, fue un saludo forzado por las circunstancias", han apuntado las fuentes del Ministerio, que también aclaran que el encuentro no se produjo de madrugada, porque el avión tenía que aterrizar a las 23:00 horas y se retrasó unos minutos.

Sobre Delcy Rodríguez pesa una restricción de viajar a territorio europeo por el régimen de sanciones a Venezuela.