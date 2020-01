¿Quién es Delcy Rodríguez y por qué ha sido vetada por la Unión Europea?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha oficializado su decisión de no recibir al presidente interino de Venezuela y principal líder de la oposición, Juan Guaidó, que este sábado visitará Madrid. Una decisión que, sumada a la reunión secreta entre José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez, ha reavivado la polémica generada en las últimas jornadas.

La visita de Guaido, además, llega tras el reconocimiento público del Ayuntamiento de Madrid hacia su persona. De hecho, el Consistorio de la capital entregará al opositor de Nicolás Maduro la Llave de Oro de la ciudad, un reconocimiento que se otorga a los jefes de Estado que visitan Madrid. España, por su parte, es uno de los más de 50 países que han reconocido su figura como presidente interino de Venezuela.

Delcy Rodríguez es la actual número dos en el gobierno de Nicolás Maduro. Además, fruto de las sanciones que la Unión Europea impuso a Venezuela, tiene prohibida su entrada en el espacio Schengen desde junio de 2018 como cómplice de la represión. Sin embargo, a pesar de este veto, Rodríguez, una de las figuras más importantes del régimen chavista, se vio con el actual número tres del PSOE en el aeropuerto de Barajas, a pesar de haber negado este hecho inicialmente.

El encuentro ha sido duramente criticado por los principales grupos políticos de la oposición. De hecho, el Partido Popular y Cs ya han solicitado la comparecencia de Ábalos en el Congreso. Por su parte, Delcy Rodríguez es una de las 25 personas a las que la UE ha prohibido su entrada en suelo europeo, además de congelar sus activos.

En concreto, se le acusa de haber "usurpado los poderes" de la Asamblea Nacional y de utilizarlos para "perseguir a la oposición e impedirle que formara parte del proceso político" en el país.

Este jueves, José Luis Ábalos mostró una actitud desafiante ante la prensa tras volver a ser preguntado por esta cuestión. "Ya he contestado, me reuní con el ministro de Turismo", dijo en un acto del PSOE celebrado en Córdoba. "¿Sabe cuántas veces me he reunido con la oposición venezolana? Como una docena de veces", contestó visiblemente molesto.

Este revuelo surge tras las primeras semanas de vida del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE) como presidente y Pablo Iglesias ocupando una de las vicepresidencias.