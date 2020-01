Esplugues guarda cinco minutos de silencio por el doble asesinato machista

Unas 350 personas se han concentrado este lunes ante el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona) para guardar cinco minutos de silencio en recuerdo a las víctimas (una mujer y su hija) del presunto doble asesinato machista que ha sucedido en la localidad.

En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, ha agradecido la presencia de los vecinos concentrados ante el consistorio y ha condenado enérgicamente el asesinato machista: "Esplugues hoy está terriblemente de luto".

"Ningún paso atrás en la lucha contra esta violencia machista. Tenemos que ser cada vez más firmes, no podemos tolerar ni un asesinato más", ha afirmado Díaz. La alcaldesa ha explicado que aún no han podido confirmar si existía denuncia previa por parte de la víctima o si era usuaria de servicios sociales, pero que lo investigarán "a lo largo" de este lunes.

Además de los cinco minutos de silencio, el Ayuntamiento de Esplugues ha decretado tres días de luto y ha convocado un pleno extraordinario el martes para "hacer una declaración de condena".

Una mujer ha gritado después del discurso de la alcaldesa: "No queremos ser primera plana de ningún periódico ni televisión. No queremos serlo. No podemos serlo".

Los Mossos d'Esquadra han detenido en la mañana de este lunes a un hombre, de 27 años, nacionalidad española y vecino de Esplugues, por presuntamente haber matado a su mujer, de 28 años, y a su hija, de tres años, en el interior de su domicilio.