El 'sí' de Teruel Existe se perfila decisivo para la investidura de Sánchez tras el cambio en el voto de Coalición Canaria

El ‘sí’ del único diputado de Teruel Existe será decisivo para la investidura de Pedro Sánchez tras el cambio de última hora de Coalición Canaria, que pese a anunciar su abstención votará finalmente en contra, según anunció su diputada, Ana Oramas. Esto hará que Sánchez cuente con 167 apoyos y 165 ‘noes’, por lo que podría ser elegido con un solo voto de diferencia.

La diputada de Coalición Canaria abandona la posición de la abstención que había decidido previamente

Partidos como el PP, conscientes de la importancia del ‘sí’ de Teruel Existe, instaron a la agrupación de electores a repensar su apoyo. "Tienen en su mano una oportunidad histórica", subrayó la portavoz popular en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo.

Guitarte, lejos de rectificar, denunció desde la tribuna las "tremendas presiones" recibidas y exigió "respeto" para su provincia. "Me duele que se nos diga qué tenemos que hacer. Nuestro futuro lo elegimos nosotros", dijo.

Lo hizo horas después de cerrar su apoyo a la investidura -respaldado por la agrupación de electores, pero no por el conjunto de -Teruel Existe- y afirmar que el acuerdo entre los socialistas y ERC "cumple con la Constitución" pese a contemplar una consulta sin un marco legal.

Su posición fue duramente criticada por el líder de Vox, Santiago Abascal. "Ninguna migaja, mendrugo o festín que le ofrezcan justifica una traición a España. Quienes les votaron ahora van a ver cómo se convierten en una triste alfombra de los privilegiados", le espetó.

Guitarte calificó estas palabras de "improcedentes", arremetió contra la dureza del debate y dijo sentirse "avergonzado" por los términos utilizados. "Esa no es la España que queremos ni la cohesión y el diálogo que reclamamos", añadió. También quiso dejar claro que Teruel Existe "no es un partido político", que tiene un carácter "transversal".

Incidió, asimismo, en que la postura de la agrupación de electores no es localista, sino que trata de defender desde lo local "un problema gravísimo para España". El parlamentario recalcó que ningún Gobierno ha sido capaz de resolver los problemas estructurales de la provincia. Como ejemplo puso el cierre de la central térmica de Andorra. "Va a hacerlo sin un convenio de transición justa porque no hay Gobierno, y como no hay Gobierno no hay alternativas de empleo", aseveró.

Guitarte reivindicó un pacto de Estado por el reequilibrio territorial y la repoblación que incluya la creación de un ministerio específico. "Deberá contemplar un mecanismo estable de financiación para acabar con las desigualdades de las dos Españas: la desarrollada y la vaciada", expuso.

La manifestación del 31 de marzo en Madrid evidenció, a su juicio, que este "desequilibrio" afecta no solo a Teruel, sino a gran parte de España. Por este motivo, reclamó que la lucha contra la despoblación se convierta en una cuestión de Estado.

Guiño de Sánchez a Lambán

Sánchez, en respuesta, prometió desarrollar "cuanto antes" la estrategia nacional frente al reto demográfico, sin efecto por "falta de tiempo"; y resaltó el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno de Javier Lambán para abrir escuelas rurales y centros de atención sanitaria, "especialmente en la provincia de Teruel". "Vamos a seguir esa senda", aseguró. En lo que respecta a la financiación, admitió que Teruel Existe tiene "toda la razón" al exigir su reforma.

Destacó, no obstante, que también se está trabajando en el ámbito europeo. El Gobierno, reiteró el líder socialista, defenderá una PAC suficientemente dotada y, como Guitarte, subrayó que este no es un debate local, sino global y que exige "no solo recursos económicos, sino voluntad política a escala local, nacional y europea".