Torra, ETA, Rubalcaba... ausentes en el debate de investidura, pero protagonistas

ALBERT RIVERA

Después de perder 47 escaños y más de tres millones de votos en las elecciones de noviembre, Albert Rivera, hasta entonces líder de Ciudadanos, abandonó la política.

Este sábado, el presidente del Gobierno en funciones ha recordado que Rivera llegó a decir que quien no estuviera dispuesto a dialogar tendría que marcharse y ha asegurado lamentar que el expresidente de Ciudadanos fuera quien finalmente tuviera que irse.

Pablo Casado se ha erigido entonces en defensor de su antiguo rival político y le ha espetado a Sánchez: "Ojalá usted fuera la mitad de patriota que el señor Rivera. No le llega ni a la suela del zapato".

Sánchez ha vuelto a cargar indirectamente contra Rivera cuando, ya por la tarde, le pedía a Inés Arrimadas que no siguiera todos los pasos del anterior presidente de Ciudadanos "sobre todo aquellos que llevaron al precipicio a su formación política".

"Siga más el ejemplo del señor Rivera; toda España recuerda que dimitió tras sacar un mal resultado electoral", le ha contestado la portavoz de Ciudadanos.