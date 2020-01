Teruel Existe votará a favor de la investidura de Sánchez tras llegar a un acuerdo con el PSOE

Teruel Existe apoyará la investidura de Pedro Sánchez. Así lo confirmó la formación aragonesa a HERALDO a primera hora de la noche de este jueves. Lo hizo pocas horas después del visto bueno de ERC a su pacto con el PSOE, que hará que los republicanos se abstengan para que el líder socialista pueda formar Gobierno.

El sí del partido encabezado por Tomás Guitarte y el de Nueva Canarias despeja aún más el camino a Sánchez, a falta de conocerse la decisión final de Coalición Canaria y BNG, en el debate de investidura, que arrancará este sábado a las 9.00.

Está previsto que Teruel Existe firme su pacto con el PSOE a las 14.00 de este viernes. Antes lo harán Nueva Canarias y Compromís.

El coordinador de Teruel Existe, Manuel Gimeno, ha precisado que después de varios días, y de toda la tarde del jueves, de una negociación “bastante dura”, se ha llegado a un acuerdo que se “escenificará” y firmará a última hora de la mañana de este viernes.

Teruel Existe, ha recordado Gimeno, ya advirtió de que tras las elecciones apoyaría a la formación política con posibilidades de formar Gobierno “siempre y cuando” sus pactos y acuerdos estuvieran en el marco constitucional y de la gobernabilidad.

Un largo gobierno en funciones

Si a Sánchez terminan por salirle las cuentas, el próximo martes, 7 de enero, cuando se celebre la segunda votación de la sesión de investidura, se pondrá fin a 253 días de gobierno en funciones, el segundo periodo más largo de la historia de la democracia en España -solo superado por los 315 días que cumplió Mariano Rajoy entre 2015 y 2016-. Pese a que el foco ha estado puesto en las negociaciones del PSOE con Unidas Podemos, socio principal de una futura coalición, y con ERC, cuya abstención es básica para abrirles las puertas de la Moncloa, los socialistas necesitan también que una serie de partidos minoritarios no se pongan en su contra a última hora.

A día de hoy, Sánchez cuenta con el 'sí' prácticamente seguro de los diputados de su propio partido (120), de los parlamentarios de Unidas Podemos (35), los del PNV (6) y los 'errejonistas' de Más País (2), Compromís (1), Nueva Canarias (1) y Teruel Existe (1) . Una suma total de 166 votos que lo alejan por 10 papeletas de la mayoría absoluta necesaria para ser investido en la primera votación, que se celebrará este domingo, en plena víspera de Reyes.

Con el 'no' ya inamovible del Partido Popular (89 diputados), de Vox (52), Ciudadanos (10), JxCat (8), la CUP (2) y Navarra Suma (2) -coalición formada por populares y Ciudadanos para concurrir en la Comunidad Foral- y Partido Regionalista Cántabro (1), se alcanzan los 164 votos en contra. Esto no impediría a Sánchez convertirse en presidente siempre el resto de fuerzas que todavía no han decidido su postura se abstuvieran para ser investido en la segunda votación, que se celebrará 48 horas más tarde que la primera, es decir, el martes 7 de enero, y en la que solo será necesaria una mayoría simple, o lo que es lo mismo, más 'síes' que 'noes' por parte de los 350 parlamentarios que componen la Cámara baja.

En caso de no haber más movimientos de un extremo a otro del tablero, la victoria de Sánchez sería una de las más ajustadas que se recuerdan en la historia de la democracia española.