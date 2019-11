La Comunidad de Madrid suspende temporalmente la apertura de nuevas casas de apuestas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes la suspensión temporal de la concesión de nuevas autorizaciones de apertura de establecimientos de juegos colectivos de dinero y azar, salones de juego y locales específicos de apuestas en la región.

El Consejo de Gobierno ha acordado este martes la tramitación urgente del decreto que suspenderá temporalmente la concesión de nuevas autorizaciones que se mantendrá en vigor hasta la aprobación del nuevo decreto de planificación de la actividad sobre el que está trabajando el Ejecutivo regional.

En la actualidad hay 678 puntos de apuestas en la región, de los que 171 son locales específicos de apuestas. A 30 de septiembre de este año, estos puntos se repartían en cuatro casinos, 33 bingos y 470 salones de juego, además de las citadas 171 casas de apuestas. Desde 2014, cuando había 76 casas de apuestas registradas, este tipo de establecimientos ha aumentado un 125 por ciento.

"Nosotros somos un Gobierno liberal, que está a favor de la libre competencia y de conjugar esta actividad reglada con una planificación equilibrada y con un problema de salud pública, que está afectando a población vulnerable, especialmente a menores de edad", ha explicado Díaz Ayuso en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

La presidenta madrileña ha destacado la importancia del problema de la ludopatía en España y ha mostrado su preocupación por la proliferación de las casas de apuestas en los últimos cinco años.

El Gobierno regional pretende que la disposición de estos establecimientos, que se están concentrando de manera "excesiva" en determinadas zonas de Madrid, sea "más equilibrada", pero no busca prohibir esta actividad "legal y regulada", ha indicado Díaz Ayuso. "No todo es cuestión de una ley, pero cuando no la hay también se crea un efecto salvaje", ha subrayado la presidenta regional.

Ha avanzado que el Gobierno regional estudiará además el problema del juego 'online', conjuntamente con el Ejecutivo central y las restantes comunidades autónomas.