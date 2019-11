Sánchez pide que gobierne el más votado, Iglesias insiste en la coalición y Casado se erige como alternativa

El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a las generales, Pedro Sánchez, ha propuesto este lunes que si tras la celebración de las elecciones del 10 de noviembre no hay acuerdo en el Parlamento para investir a alguno de los candidatos, sea la lista más votada quien gobierne. Por su parte, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido en que tras las generales se forme un Gobierno de coalición entre las fuerzas progresistas, y el presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha resaltado que su formación "encarna la alternativa de cambio".

La primera parte del debate electoral, que se está celebrando en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, también ha dejado como último titular la demanda del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, para Cataluña: "Unidad, proporcionalidad y firmeza democrática". En el primer bloque del debate sobre cohesión territorial, Sánchez ha defendido la unidad porque "la esperanza del independentismo es ver a las fuerzas constitucionalistas separadas, divididas y con estrategias distintas".

También ha abogado por la proporcionalidad porque no es conveniente "sobreactuar ni caer en las provocaciones del independentismo", y firmeza democrática. Además, ha valorado la coordinación entre las Fuerzas de Seguridad con los Mossos, algo que no ocurrió cuando el referéndum ilegal. Por ello ha pedido a los partidos la misma lealtad que, ha dicho, el PSOE ofreció en su momento al Gobierno de Mariano Rajoy.

Ha prometido que si sigue gobernando después de las elecciones del 10N promoverá una reforma del Código Penal para prohibir "de una vez por todas los referéndums ilegales", dentro de varias medidas para resolver la crisis de convivencia en Cataluña. Yha prometido una ley audiovisual que garantice que todos los consejos de administración de los medios públicos los aprueben dos terceras partes de los parlamentos para evitar adoctrinamiento en las televisiones públicas. que garantice que todos los consejos de administración de los medios públicos los aprueben dos terceras partes de los parlamentos para evitar adoctrinamiento en las televisiones públicas. Y también ha propuesto una asignatura de educación en valores civiles, constitucionales y éticos.

Rivera: "¿Le parece normal que vuelen adoquines?"

Los candidatos del PP, Pablo Casado, y Ciudadanos, Albert Rivera, han unido fuerzas para pedir a Sánchez que tome medidas para garantizar que el 10N se pueda votar con libertad en Cataluña, y le han responsabilizado de posibles problemas. Los dos líderes han hecho piña contra Sánchez en el bloque de cohesión territorial al reprocharle que no esté aplicando la Constitución en Cataluña y que esté dando alas al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"Le hago responsable de que se pueda votar en libertad el próximo fin de semana en Cataluña porque usted no está aplicando la ley", ha subrayado el líder del PP. Y no la está aplicando, ha añadido, porque depende de los independentistas y porque pretende gobernar con ellos si lo necesita.

El adoquín de Rivera.

En la misma línea ha intervenido Rivera, quien ha empezado su turno mostrando un fragmento de un adoquín. "Esto no es un souvenir del muro de Berlín. Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad, lo que le lanzaban a los policías, a los mossos, a las terrazas. El señor Sánchez dice que en Cataluña no hay normalidad, ¿le parece normal que vuelen los adoquines en Barcelona?", le ha preguntado Rivera al presidente. Estos adoquines, "representan el desorden público, la amenaza al Estado de derecho", ha añadido Rivera, quien ha pedido a Sánchez que actúe porque "si no garantiza unas elecciones limpias y en libertad", la responsabilidad será suya.

Abascal se presenta como la "alternativa patriótica"

En el primer minuto del que han dispuesto los candidatos para dirigirse al público, cada uno ha tenido que responder a la pregunta que le han planteado los moderadores sobre cómo podrían contribuir al desbloqueo. El primero en responder -estaba así programado-- ha sido Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, que ha advertido de que si las tres derechas de PP, Ciudadanos y Vox suman mayoría, acordarán un Gobierno de coalición. Por eso, ha asegurado que "millones de votantes de izquierdas" del PSOE y de Podemos quieren que estos partidos se pongan de acuerdo para gobernar juntos y desplieguen políticas de protección de los más vulnerables ahora que se acerca una desaceleración económica.

Al líder de Vox, Santiago Abascal, se le ha preguntado qué condiciones pondría para facilitar un Gobierno del PP, pero Abascal ha rehusado responder porque considera que "no tiene sentido hablar del día después" si no se exige primero al Gobierno que asegure que las elecciones del 10 de noviembre se celebren "con normalidad" en Cataluña.

Ha reprochado a Podemos, PP y Ciudadanos que todos, de un modo u otro, se hayan mostrado favorables a llegar a acuerdos con el PSOE, algo que no le sorprende porque entre otras cosas comparten las mismas políticas sobre lo que ha denominado "ideología de género" y de defensa del Estado de las autonomías. Para Abascal, Vox es "la alternativa patriótica" frente al "consenso progre".