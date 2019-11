Un hombre y una mujer de 69 años fallecen en un accidente de tráfico en Benabarre

La N-230 se ha vuelto a teñir de luto con el mortal accidente ocurrido la noche del jueves en las inmediaciones de la localidad de Benabarre, en el que han perdido la vida la vida dos personas, un matrimonio barcelonés nacido en 1950. Según informan fuentes de la DGT, el siniestro tuvo lugar pasadas las 21.15, en el kilómetro 64,425 de la citada vía, debido a una colisión frontolateral entre dos turismos cuando el que conducían los dos fallecidos, un Audi A 7, pretendía incorporarse hacia la N-123 desde la raqueta existente frente al caserío urbano benabarrense y fue embestido por un todoterreno Land Rover que circulaba en dirección sur hacia Lérida.

Por causas que se desconocen, el turismo afectado no vio la llegada del otro vehículo e inició la maniobra de incorporación hacia la N-123 y el casco urbano de Benabarre cruzando lateralmente la carretera N-230 por la que venía el todoterreno, que no pudo esquivar al coche chocando contra él de forma brutal a la altura del conductor. Los equipos de rescate se desplazaron inmediatamente hasta el lugar del suceso habida cuenta de la cercanía de Benabarre pero no pudieron hacer nada por los fallecidos, aunque fue necesaria su excarcelación de los restos del vehículo siniestrado. Los bomberos de los parques de Benabarre y Graus, la Guardia Civil y el equipo de Atestados de la Benemérita, el personal sanitario del centro benabarrense y el equipo de mantenimiento de la vía estuvieron trabajando en el rescate de los afectados y en el ordenamiento del tráfico que no se vio interrumpido aunque fue necesario durante un par de horas habilitar un paso alternativo.

Además de las dos víctimas mortales, otras dos personas, las ocupantes del Land Rover, también un hombre y una mujer, de 64 años, resultaron heridas de carácter leve y fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida.

El lugar del siniestro es un punto auténticamente negro de las carreteras ribagorzanas ya que en los últimos años han fallecido en él una decena de personas siempre por idéntico motivo lo que, según apuntan las autoridades y vecinos de la zona, hace necesaria una reflexión sobre la conveniencia de habilitar urgentemente algún otro tipo de incorporación hacia la A-123.