Sánchez "no dormiría tranquilo" si hubiera aceptado ministros de Podemos

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha subrayado esta noche que si hubiera cedido a las pretensiones de Unidas Podemos y hubiese aceptado tener como ministros a personas del entorno de Pablo Iglesias que no tienen experiencia en gestión "no dormiría tranquilo".

NOTICIAS RELACIONADAS La crónica de un fracaso

"Ni yo dormiría tranquilo ni tampoco el 95% de los ciudadanos, entre ellos votantes de Podemos", ha dicho Sánchez en una entrevista en la Sexta en la que ha señalado que él no pretende decir "no es no" a la coalición, pero sí ha insistido en que se ha demostrado que esa fórmula es "inviable".

Ha reiterado, no obstante, que se podría tener con Podemos acuerdos concretos sobre políticas y propuestas.

Por otro lado, Sánchez ha prometido que las 370 medidas con las que propuso a Podemos llegar a un acuerdo programático irán incluidas en el programa electoral del PSOE y ha anunciado también que crearía un comité que conformaría la sociedad civil para evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos que ha adquirido con ella.

El líder socialista ha asegurado que si su único objetivo hubiese sido ser presidente habría aceptado la coalición, pero no quiso ceder ante las imposiciones de Iglesias, que quería carteras como las de Hacienda, Seguridad Social y Política Energética.

Y si esos departamentos acabaran en manos de personas del entorno del líder de Podemos sin experiencia, ha reiterado, no solo él, sino también la mayoría de la sociedad "no dormirían tranquilos".

"Yo podría haber sido presidente pero ese no es el Gobierno que necesita España", sino uno "estable, compacto, que no se paralice por sus contradicciones internas", ha insistido.

Ha recordado además sus diferencias con la formación morada en cuestiones de Estado como Cataluña.

Así, ha señalado que si hubiese aceptado la coalición hoy mismo tendría seguramente una crisis de Gobierno, después de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que pertenece a un partido que es "socio de Podemos" haya dicho que se manifestaría en favor de los "presos políticos" si hubiese una sentencia condenatoria a los responsables del procés.

No ha querido Sánchez responder a la pregunta de si estaría más cómodo pactando con Ciudadanos que con Podemos y sí ha subrayado que también tiene con el partido de Albert Rivera numerosas diferencias en cuestiones de Estado, porque Cs pretende por ejemplo la suspensión indefinida de la autonomía catalana.

Precisamente sobre Cataluña, y ante una nueva pregunta sobre si aplicaría el 155, ha dicho que si es necesario el Gobierno utilizará "todos resortes del Estado para defender el orden constitucional". "No le quepa duda a nadie de eso", ha añadido.

Pedro Sánchez ha insistido en que espera conseguir el 10 de noviembre una mayoría más amplia para poder así conformar un Gobierno que tenga "un horizonte de estabilidad".

Y ha señalado que ante los comicios del 10 de noviembre los votantes tienen ahora mucha más información, y saben por ejemplo que Podemos ha impedido cuatro veces un Gobierno progresista o que Ciudadanos prefiere pactar con la ultraderecha con tal de impedir que gobiernen los socialistas.