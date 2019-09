La Eurocámara pide información adicional a Borrell y otros nueve comisarios sobre sus bienes financieros

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara reclamará información complementaria sobre sus bienes financieros al ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, nombrado próximo Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE y uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea, así como a otros nueve otros comisarios designados.

Los eurodiputados de la comisión europarlamentaria han comenzado a examinar este jueves las declaraciones de interés que los comisarios designados están obligados a remitirles para que puedan comprobar que no hay conflictos de interés en relación a sus bienes financieros o por su participación en Consejos de Administración de empresas.

La Comisión de Asuntos Jurídicos, que se ha celebrado a puerta cerrada, ha acordado pedir a Borrell y otros nueve comisarios "información complementaria sobre bienes financieros", han informado fuentes de grupo político en la Eurocámara.

Esta tiene de plazo hasta el 27 de septiembre para comprobar que "no hay problemas" con las declaraciones de interés remitidas, paso necesario para poder iniciar las audiencias en las distintas comisiones parlamentarias competentes de examinar la idoneidad de cada uno de los 26 candidatos a comisario en el futuro Ejecutivo comunitario.

La eurodiputada de izquierda de La Francia Insumisa Manon Aubry, miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, ha denunciado que nueve declaraciones de interés "a priori están incompletas, son sospechosas o claramente chocantes" en una batería de 'tuits'. "Cuatro de ellas están vacías. Cuatro candidatos tienen acciones en las sociedades oficialmente registradas como lobbies (Bayer, ENI). 2 son contradictorias con las declaraciones remitidas", ha subrayado.

La eurodiputada gala ha subrayado que "al menos" tres de los candidatos a comisarios -el belga Didier Reynders, al que Von der Leyen ha encargado la cartera de Justicia, la rumana Rovana Plumb, que se ocupará de Transportes, y la francesa Sylvie Goulard, que asumiría Mercado Interior, Industria y Defensa- son objeto de una investigación judicial en su contra, aunque ello no formará parte del "examen" de la comisión europarlamentaria.

Sin embargo, ha querido poner en evidencia la omisión de información en algunas declaraciones de interés, como en el caso de la comisaria designada francesa, que también está siendo investigada por la Agencia europea anticorrupción (OLAF) por irregularidades en el uso de fondos para asistentes.

"Si la declaración no menciona por ejemplo los 10.000 euros que recibió durante años de un 'think tank' estadounidense, entonces no existen", ha subrayado.

También ha afeado que el comisario húngaro László Trócsányi no declare que fundó un gabinete de abogados siendo ministro de Justicia.

Las declaraciones de interés son por ahora confidenciales. Solo la declaración de interés de la presidenta electa, Ursula von der Leyen, se ha publicado ya.

Precisamente también este jueves los líderes de los grupos de la Eurocámara han acordado el calendario preciso de las audiencias, que se desarrollarán entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre.

Borrell se examinará para el cargo el 7 de octubre ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, en una sesión programada entre las 14.30 y las 17.30.

Tras las comparecencias, cada Comisión parlamentaria puede emitir o no una opinión favorable, pero corresponde al Pleno del Parlamento aprobar o rechazar a todo el Colegio de Comisarios, una votación que tendrá lugar el 23 de octubre.