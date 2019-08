Ábalos: "Acoger el Open Arms no es cuestión voluntarista sino de política de UE"

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha afirmado que "no puede ser" que España sea el único puerto seguro del Mediterráneo ni sea el único país que esté asumiendo las labores de salvamento de inmigrantes, porque esta no es una cuestión "voluntarista" sino de política de la Comisión Europea.

Así lo ha manifestado Ábalos tras la reunión que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acompañado del ministro y del president de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha mantenido con la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra (Compromís), y el diputado de esta formación en el Congreso, Joan Baldoví.

El alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), ofreció el pasado sábado el puerto de la ciudad para acoger a los 121 inmigrantes rescatados hace cuatro días en aguas del Mediterráneo Central por el barco de la ONG española Open Arms, ofrecimiento respaldado por Mónica Oltra, quien había anunciado que iba a plantear este asunto en la reunión con Pedro Sánchez.

Para Ábalos, no es una cuestión "potestativa ni voluntarista" sino que debe haber una política de derechos humanos y de política migratoria de toda la Comisión Europea.

"No puede ser que solo España constituya puertos seguros porque eso sería dramático desde el punto de vista del derecho humanitario, de las convenciones internacionales y de la propia Comisión Europea", ha manifestado el ministro, quien ha agregado que el Gobierno español está haciendo "muchísimas misiones de salvamento".

Preguntado si de estas afirmaciones se deduce que el barco no va a ser acogido en España, ha afirmado que no es que no vaya a venir, porque "lo que tenga que ser, será", y ha insistido en que otros países no deben eludir su responsabilidad.