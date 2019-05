Los partidos afrontan el 26M como una segunda vuelta y la revancha de las generales

La campaña ha regresado este domingo a una relativa normalidad tras el duelo por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, en una jornada en la que prácticamente todos los partidos han dado por asumido que los comicios del 26 de mayo serán una "segunda vuelta" a modo de "puntilla" o "revancha" de las generales.

Así lo ha reconocido la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que ha llamado a apoyar al PSOE para "rematar" el trabajo iniciado en las elecciones del pasado 28 de abril. Lo ha dicho en un mitin dedicado a Rubalcaba en la localidad madrileña de Fuenlabrada y en el que ha advertido de que la derecha va a intentar gobernar allá donde les salgan las cuentas.

"Donde suman, gobiernan; donde coloquen a Vox, gobiernan", ha avisado. Según la ministra de Igualdad, los comicios del 26 de mayo deben ser el remate de un trabajo que "no ha hecho más que empezar" y deben dar continuidad al "impulso" que comenzó el 28 de abril para decir a las derechas "que se habían pasado 500 pueblos" y que estaban "desmontando" cuarenta años de convivencia y de Estado de bienestar.

Segunda vuelta electoral también para la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, que está convencida de que los andaluces "volverán a poner las cosas en su sitio" tras las elecciones locales del próximo 26 de mayo y dirán que "no quieren" el modelo que propone la derecha "junto a la extrema derecha".

Al igual que Calvo, Díaz ha pedido a los electores que rematen "la faena" en las municipales y ha hecho un llamamiento a "impedir" que en los ayuntamientos ocurra como en Andalucía el pasado 2 de diciembre, cuando el PSOE perdió el Gobierno de la Junta.

Todos apelan a la segunda vuelta y lo hace también el presidente del PP, Pablo Casado, que ha alertado de que cuando el votante de centro derecha vota dividido, aunque tenga más votos, "acaba gobernando el PSOE".

En un acto electoral en Águilas, en la Región de Murcia, feudo electoral que el PP ve peligrar, Casado ha pedido el apoyo a su partido, un partido "transversal", que no es "de izquierdas ni de derechas". A su juicio, hay dos partidos -Ciudadanos y Vox- que les quieren imitar y "que se intentan disfrazar del PP" y que han imposibilitado la victoria de su partido en las generales.

Por eso y ante la triple cita electoral del 26M, ha reclamado que no se vuelva a repetir esa división del voto de centroderecha y ha reivindicado al PP como "el único partido de centroderecha renovador de España", que representa esa España transversal "de los balcones".

A pesar de los malos resultados electorales, Casado ha afirmado que la campaña para las elecciones generales "fue un acierto" y recuerda que tiene "mandato para cuatro años". En una entrevista publicada en 'El Mundo', Casado afirma que el error que cometió fue no ver que el PP es el rival verdadero de Vox y Ciudadanos, y no Pedro Sánchez. "De eso no me di cuenta hasta la noche electoral", admite.

También desde el PP, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, considera que la responsabilidad por los resultados de las generales es del PP y "de todos sus dirigentes". En una entrevista publicada en 'ABC', Feijoó añade que lo peor que pueden hacer ahora en el PP es ponerse "nervioso".

Mitin en Madrid del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha avisado de que los populismos no pueden seguir gobernando en las tres principales capitales del país, Madrid, Barcelona y Valencia y ha añadido: "se las tenemos que arrebatar". "No nos despistemos, si Pedro Sánchez está en el Gobierno de España y no tiene contrapeso en Madrid, en las comunidades, en los ayuntamientos y en Europa, va a hacer lo que le dé la gana", ha advertido.

En clave económica, Rivera se ha comprometido a que por cada euro que suba el Gobierno de Pedro Sánchez en el IRPF, Ciudadanos lo bajará en el tramo autonómico en las comunidades autónomas donde gobierne o tengan capacidad para hacerlo.

Rivera ha presentado la candidatura de su partido a las europeas como "el retén y la resistencia" en Europa frente a "golpes" como el de Cataluña, el 'brexit' o nacionalismos "efervescentes", que ponen en riesgo -ha dicho- la convivencia y la libertad en el continente.

Mensaje que ha repetido también la candidata por Barcelona, Inés Arrimadas, que ha pedido el voto para la formación naranja porque es la mejor "alternativa" a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, "que, por desgracia, van a marcar el ritmo del próximo Gobierno en España".

Campaña electoral también de Vox, que ha arremetido contra el PP por su llamada al "voto útil". El funcionario de prisiones secuestrado por ETA y cofundador de Vox, José Antonio Ortega Lara, ha pedido a Pablo Casado que "ponga orden en su casa y no ensucie a la del vecino". Ortega Lara ha abogado por "un voto patriótico" frente a la apelación al voto útil, cuyo llamamiento considera que "está muy depauperado".

Consulta aquí las últimas noticias sobre las elecciones autonómicas y municipales 2019.